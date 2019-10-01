FİNANS

TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 08:54 | Son Güncelleme

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Haziran itibarıyla son bir yıl içinde, sayıları 34 bin azalan küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) istihdam toplam 428 bin kişi azaldı.

TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı

İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Haziran itibarıyla son bir yıl içinde, sayıları 34 bin azalan küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) istihdam toplam 428 bin kişi azaldı.
TEPAV İstihdam İzleme Bülteni verilerine göre bu dönemde toplam 4/a sigortalı çalışan sayısı 283 bin kişi azaldı. Buna göre, Haziran 2019’da Haziran 2018’e göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 451 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü, 108 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı, 48 bin azalışla özel inşaat faaliyetleri, 27 bin azalışla metalik olmayan ürünlerin imalatı ve 20 bin azalışla fabrikasyon metal ürünleri sektörleri izledi.
Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il 93 bin azalışla İstanbul oldu. İstanbul’u, 41 bin azalışla Ankara, 34 bin azalış ile İzmir, 25 bin azalışla Bursa ve 18 bin azalışla Konya izledi.
Haziran 2019’da, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 6.4 ile en fazla artış esnaf ve çiftçi sayısında görüldü. Bu dönemde kamu çalışanı sayısında yüzde 1.3 artış, sigortalı ücretli çalışan sayısında ise yüzde 1.9 azalış yaşandı.
Bu dönemde sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 1.9’luk azalışla 14 milyon 288 bine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Mayıs 2019’a göre sigortalı ücretli sayısında 11 binlik artış gerçekleşti.
Sektörel bazlı değişimlere bakıldığında yıllık en çok artış, 164 bin ile insan sağlığı hizmetleri sektöründe oldu. Bu sektörü, 68 bin artışla eğitim ve 48 bin artışla konaklama sektörü izledi.
Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise yüzde 46.5 ile insan sağlığı hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 20.4 artışla diğer ulaşım araçları imalatı, yüzde 15.8 artışla iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri ve yüzde 15.1 artışla sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı sektörleri izledi.
Bu dönemde, Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı, yüzde 1.8'e karşılık gelen 34 bin azaldı. Son bir yılda işyeri sayısı en çok azalan il 2 bin ile Kocaeli oldu ve bu ili Bursa, Konya, Manisa ve Tekirdağ izledi. Oransal değişime bakıldığında işyeri sayısı en hızlı azalan il yüzde 9.5 azalışla Ardahan oldu ve Ardahan’ı; Erzincan, Gümüşhane, Hakkari ve Bitlis izledi.
Haziran 2019 verilerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısı 1 yılda 34 bin azalarak 1 milyon 839 bine düştü.
Haziran ayında geçen yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla azalan il 2 bin ile Kocaeli oldu ve bu ili Bursa, Konya, Manisa, Tekirdağ ve Mersin izledi.
KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı azalan sektör yüzde 29.5 ile bina inşaatı sektörü olmuştur. Bu sektörü, bina dışı yapıların inşaatı ve ev içi çalışanların faaliyetleri sektörleri izledi. (Tablo - Grafik)

TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldıTEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldıTEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldıTEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumluİSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu
İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyorİş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Adana’da

'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Adana’da

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.