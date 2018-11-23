FİNANS

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

TEPE Home, mağazalarında sergilenen teşhir mobilyalarında geçerli yüzde 40 indirim, yaşam alanlarının atmosferini değiştirmek isteyenlerin yüzünü güldürecek.

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

ANKARA, (DHA)- TEPE Home, mağazalarında sergilenen teşhir mobilyalarında geçerli yüzde 40 indirim, yaşam alanlarının atmosferini değiştirmek isteyenlerin yüzünü güldürecek.
23-24-25 Kasım tarihlerine özel uygulamaya alınacak Tepe Home ‘Mobilya Şöleni Kampanyası’ ve mobilyalarda yüzde 8 KDV avantajı, kalitenin çok uygun fiyatlarla sunulduğu seçili koleksiyonlarla evlerini yenilemek isteyenlerin yönünü Tepe Home’a çevirecek. Görenleri hayran bırakan tasarımlar, zengin ürün çeşitliliği, stil ve konsept anlayışının bambaşka bir boyutta bütünleştiği mobilyalar tüm yaşam alanlarının odak noktası haline gelecek.
Konforun dünya trendlerinde dizaynlarla yansıtıldığı, sınırlı sayıda ve özel olarak seçilmiş ürünler, özel fırsatlarla ve 48 aya varan vade seçenekleri ile Tepe Home mağazalarında dekorasyon severlerle buluşuyor.

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