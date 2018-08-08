FİNANS

"Termal otellerde de yaz yoğunluğu yaşanıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Emet Termal Otel Müdürü Ramazan Sezer: - "Termal oteller kış aylarında yoğun olurken artık yaz aylarında da daha fazla tercih edilmeye başlandı. İnsanlar buraya hem tatil yapmak hem de sağlık için geliyor"

Emet Termal Otel Müdürü Ramazan Sezer, "Geçen yıl ortalama yüzde 85'lik doluluk oranı yaşanmıştı. Bu yıl yüzde 100 doluluk yakalayarak son 10 yılın rekorunu kırdık. Son dönemlerde termal turizmi tercih edenlerin sayısında önemli artış yaşanıyor" dedi.

Karaderili Şirketler Grubu tarafından işletilen 250 yatak kapasiteli Emet Termal Otel'in Müdürü Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında çoğunlukla deniz ve sahillerin tercih edildiğini ancak son dönemlerde termal turizmi tercih edenlerin sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Emet Termal Otel'in yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak bu yıl rekor kırdığını belirten Sezer şunları kaydetti:

"Geçen yıl ortalama yüzde 85'lik doluluk oranı yaşanmıştı. Bu yıl yüzde 100 doluluk oranını yakalayarak son 10 yılın rekorunu kırdık.Termal oteller genellikle kış aylarında yoğun oluyordu. Ancak son dönemlerde termal oteller artık yaz aylarında daha fazla tercih edilmeye başlandı.

İnsanlar buraya hem tatil yapmak hem de sağlık için geliyor. Emet ilçemiz, çok değerli termal su kaynaklarına sahip. Burada insanlar gerçekten huzurlu bir tatil geçirebiliyor. Şifalı suları birçok rahatsızlığa faydalı. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişiyi otelimizde ağırlıyoruz."

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1970 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Emet ilçesinde ortaya çıkan ve kendiliğinden yosun ürettiği için "yosunlu termal su" olarak anılan termal kaynağın otel bünyesinde hizmet verdiğini anlatan Sezer, bu kaynağın 48 yıldır şifa dağıttığını aktardı.

Sezer, şöyle devam etti:

"Bu su ilk kez 1970 yılında Gediz'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından kendiliğinden kaynamaya başlamış. O dönemlerde bu yosunlu suya giren insanların şifa bulması üzerine ilgi görmeye başlamış. Bunun üzerine de Emet Belediyesi 1992 yılında etrafını çevirerek havuz haline getirmiş. O günden beri havuzun tabanından sıcak su kaynamaya devam ediyor. Aynı zamanda kendiliğinden yosun üretiyor. Güneşli havalarda ise bu yosun yüzeye çıkıyor. Bu suyun sıcaklığı yaz aylarında da kış aylarında da 39 derece."

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Anahtar Kelimeler:
Emet Kütahya otel Termal

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