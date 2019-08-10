Termal tesislerde bayram yoğunluğu

YALOVA/KÜTAHYA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER / MUHARREM CİN - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova ve Kütahya'daki tesislerde doluluk, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100'e ulaştı.

Yalova'nın, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, bayram öncesi rezervasyonlar işletmecileri memnun ediyor.

İlçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama tesislerinde rezervasyonlar doldu.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun talep geldiğini söyledi.

Bakanlığın Termal'deki tesislerinin 3 bin 600 hektar alanda bulunduğunu belirten Gürbüzoğlu, "Burası şifalı sularıyla ünlü. Aynı zamanda tarih ve doğa turizmi için de çok önemli bir yer. Konaklamalı tesisimiz olduğu gibi günübirlik misafirlerimiz de gelerek doğadan, tarihten, şifalı sularından faydalanabiliyorlar. Termal Kaplıcalarımız İstanbul, İzmit, Bursa'nın tam ortasında. Birer saat uzaklıkta olduğu için çok fazla talep oluyor, misafirlerimiz geliyor. Doluluk yüzde 100'e ulaştı." ifadelerini kullandı.