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Termal tesislerde bayram yoğunluğu

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Termal turizmde önde gelen kentlerden Yalova ve Kütahya'daki tesislerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor - Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu: - "Termal Kaplıcalarımız İstanbul, İzmit, Bursa'nın tam ortasında. Birer saat uzaklıkta olduğu için çok fazla talep oluyor, misafirlerimiz geliyor. Doluluk yüzde 100'e ulaştı"

YALOVA/KÜTAHYA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER / MUHARREM CİN - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova ve Kütahya'daki tesislerde doluluk, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100'e ulaştı.

Yalova'nın, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, bayram öncesi rezervasyonlar işletmecileri memnun ediyor.

İlçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama tesislerinde rezervasyonlar doldu.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun talep geldiğini söyledi.

Bakanlığın Termal'deki tesislerinin 3 bin 600 hektar alanda bulunduğunu belirten Gürbüzoğlu, "Burası şifalı sularıyla ünlü. Aynı zamanda tarih ve doğa turizmi için de çok önemli bir yer. Konaklamalı tesisimiz olduğu gibi günübirlik misafirlerimiz de gelerek doğadan, tarihten, şifalı sularından faydalanabiliyorlar. Termal Kaplıcalarımız İstanbul, İzmit, Bursa'nın tam ortasında. Birer saat uzaklıkta olduğu için çok fazla talep oluyor, misafirlerimiz geliyor. Doluluk yüzde 100'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Gürbüzoğlu, kaplıca işletmesine yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da ilgi gösterdiğini aktardı.

Yoğun geçecek bayram öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Gürbüzoğlu, "Bayram boyunca her gün 3 bin-3 bin 500 misafirimizi ağırlayacağız. Toplamda 35 bin-40 bin misafirimiz burada bayramda bizlerle birlikte olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İlçedeki 2 bin 200 yatak kapasiteli Terma City'nin işletme müdürü Mustafa Hüğül ise yaz sezonu yoğunluğuna bayram tatilinin eklendiğini anlattı.

Tesiste rezervasyonların tam doluluğa yaklaştığını kaydeden Hüğül, "Terma City olarak tesisimizi tercih eden misafirlerimizin yüzde 50'si İstanbul, Bursa, Sakarya gibi çevre illerden oluşmakla birlikte diğer yüzde 50'si Orta Doğu ülkelerinden geliyor." dedi.

- "Kurban Bayramı tatili yoğun geçecek"

Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki kaplıcalarıyla ünlü Kütahya'daki termal tesislerde de bayram yoğunluğu yaşanacak.

Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, bayramda tam dolulukla hizmet vereceklerini belirtti.

Ülkenin dört bir yanından konukları Emet'te ağırlayacaklarını söyleyen Sezer, "Kurban Bayramı tatili yoğun geçecek. 5 farklı termal su, büyükşehirlerin stresinden uzakta, doğayla iç içe, organik ürünlerden oluşan Osmanlı mutfağı ağırlıklı restoranlarımız ve yosun havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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