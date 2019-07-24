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Termal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelir

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

GAYRİMENKUL İçin Strateji Platformu (GİSP) Bursa Şubesi'nce düzenlenen ‘Bursa’da Sağlık Turizmi’ konulu toplantıda kentteki sağlık ve termal turizmi masaya yatırıldı.

Termal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelir

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- GAYRİMENKUL İçin Strateji Platformu (GİSP) Bursa Şubesi'nce düzenlenen ‘Bursa’da Sağlık Turizmi’ konulu toplantıda kentteki sağlık ve termal turizmi masaya yatırıldı. Toplantıda, sağlık turizminde 2023 yılında hedefin 20 dolar seviyesine ulaşmak olduğu bilgisi verildi.
Gayrimenkul konusunda ele alınması gereken konuları masaya yatıran ve tüm Türkiye’de büyüyerek faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşu GİSP, çalışmalarına devam ediyor. GİSP Bursa şubesi, üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Bursa’nın yılın her ayı turizm potansiyeline sahip olması konusunu ve bu potansiyelin hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları tartıştı. Özel Medicabil Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Özel Medicabil Hastanesi Uluslararası Hasta İlişkileri Sorumlusu Samet Bilgen, Eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram Vardar sunumlarıyla ve GİSP Bursa Şube Yöneticisi Erkan Enrel ve Egemen Karabulut’un yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, ülkemiz sağlık ve termal turizminde Bursa ilinin payı, mevcut durumu, Bursa’nın potansiyeli ve gelecekte yapılması gerekenler her yönü ile masaya yatırıldı.
SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 20 MİLYON DOLAR
Ülkemiz sağlık turizminin üç ana başlık olarak incelendiği toplantıda, ülkemizde tıbbi turizm, spa-wellnes turizmi ve termal turizm konusunda yatırımların olduğu, sağlık turizmi alanında 2018 yılında 765.000 kişiye hizmet verildiği vurgulandı. Toplantıda, toplam elde edilen gelirin 7,3 milyar ABD doları olduğu ve 2023 yılında hedefin 20 dolar seviyesine ulaşmak olduğu bilgisi verildi. Toplantıda, yabancı kaynaklı hastaların Türkiye’yi tercih etmesindeki nedenlerin başında, teknik özelliği üstün hastane ve ekipmanlar, kaliteli, tecrübeli ve etkin doktor kadrosu ve fiyatların uygunluğu gösterildi. Bursa’nın sağlık turizminde hak ettiği seviyeye bir türlü gelememesinin başında, İstanbul’un marka değeri ve bilinirliğinden negatif anlamda etkilenmesinden kaynaklandığına işaret edilen toplantıda, Bursa’da bulunan havalimanının uluslararası uçuşlara kapalı olması ve İstanbul’da sadece sağlık değil, diğer turizm kollarında da cazip seçenekler olması gösterildi. Toplantıda, bunun yanında dil bilen personel eksikliği ve gelecek yatırımlar için tıbbı eleman ve eğitim yetersizliğinin de başlıca sorunlardan olduğu kaydedildi. Bunun dışında termal turizm konusunda Bursa’nın potansiyelinin tam kullanılamadığı, Keramet Şelalesi-Kaplıcası gibi mevcut kaynaklarından yeterince faydalanılamadığı anlatıldı.
SGK DESTEĞİYLE YATIRIMCIYA DA TEŞVİK SAĞLAR
Bursa’nın mevcut potansiyelinin tam anlamıyla kullanılması için termal tedavi yöntemlerine teşvikler verilmesi gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, ayrıca tıpkı Avrupa'da yüzde 100 dolulukla çalışan örneklerde olduğu gibi, bu tedavi yönteminin SGK aracılığı ile reçeteli olarak devreye sokulması ile yatırımcı gruplara yatırım iştahı sağlanması gerektiği belirtildi. Bu şekilde Bursa’nın yüzde 40 dolaylarında olan mevcut sağlık turizmi potansiyeli tam kapasite olarak kullanılabileceğine işaret edilen toplantıda, bu sayede, 12 ay gelecek nitelikli turistler ile yılın her ayı yüksek doluluk oranlarının yakalanabileceği, yüksek istihdam ve ülkeye döviz girdisi sağlanabileceği kaydedildi.

Termal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelirTermal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelirTermal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelir

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