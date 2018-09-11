FİNANS

Termal turizmde hedef Rusya

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: - "Bu pazara yönelmemiz sonucu 2023 yılında Rusya'dan 2 milyon turisti termal turizm için Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz" - "Bugün Rusya'da termal tedavi görmek için 300 bin kişi sıra bekliyor. Bizde ise aynı gün tedaviye başlanabilir"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'deki termal turizmciler, yaz aylarındaki turist sayısını kışın da yakalamak için Rusya'yı hedef pazar seçti.

Deniz, kum ve güneş turizminin yanında kültürel zenginlikleriyle yabancı turistlerin ilgisini çeken Türkiye, termal kapasitesiyle de ön plana çıkmayı hedefliyor. Bulunduğu coğrafi konumun getirisi olarak sıcak su kaynaklarına ev sahipliği yapan Türkiye, yeni tesis yatırımlarıyla termal turizmde de iddiasını artırıyor.

2023 yılında sağlık turizminden 10 milyar dolar gelir hedefleyen Türk turizmciler, alternatif alanda en fazla turisti ise termal turizmden bekliyor.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine, Türk termallerini tanıtmak için yola çıktıklarını, dünyanın farklı noktalarında çalışma yürüttüklerini anlattı.

Yılık, dünya turizm sektöründe tanınan bir ülke olan Türkiye'nin termal zenginliklerinin ise hemen hiç tanınmadığına işaret ederek, bu kapsamda deniz, kum, güneş turizminde güçlü oldukları pazarları ilk hedef olarak belirlediklerini söyledi.

- "İlk kafile 22 Eylül'de Türkiye'ye gelecek"

Tanıtımlar kapsamında Rusya'da düzenlenen turizm fuarına katıldıklarını ifade eden Yılık, şunları kaydetti:

"Rusya'dan gelen turist bakımından yaz aylarında Türk turizmi rekor üstüne rekor kırdı. Biz kış aylarında da bu rakamları yakalamak istiyoruz. Bu kapsamda termal tesisler olarak Rusya'nın Ekaterinburg ve Tyumen kentlerinde tur operatörleri, acenteler ve derneklere konferanslar verdik. İkili görüşmeler sonrası anlaşmalar imzalandı. İlk kafile 22 Eylül'de Türkiye'ye gelecek. Bu pazara yönelmemiz sonucu 2023 yılında Rusya'dan 2 milyon turisti termal turizm için Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz."

- "Rusya'da 300 bin kişi sıra bekliyor"

Rusya'da termal tatil alışkanlığının bulunduğunu ancak bu ülkedeki tesislerin yetersiz olduğunu dile getiren Yılık, bu insanların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilecek tesislere sahip olduklarını bildirdi.

Rus turistlerin termal turizm için daha çok Çekya ve Slovakya'yı tercih ettiğine ancak Kuzey Avrupa'daki tesislerin Türkiye'ye göre çok daha yüksek fiyatlarla hizmet verdiğine işaret eden Yılık, "Bir de bu coğrafyalarda güneş sorunu var. Türkiye'nin ise kışın bile böyle bir sorunu yok. Ayrıca su kalitemiz de çok iyi. Bugün Rusya'da termal tedavi görmek için 300 bin kişi sıra bekliyor. Bizde ise aynı gün tedaviye başlanabilir. Termal turizm kapsamında gelen bir turist 3 bin ila 6 bin dolar arasında bir harcama yapıyor. Yaz turizmi ile gelen turistlerin çok çok üstünde. Bu sayede cari açığımızın kapanmasına da ciddi bir katkı sağlamış olabiliriz." ifadelerini kullandı.

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kaplıca rusya sağlık turizmi Termal turizm

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