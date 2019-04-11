Termal turizme İranlı turist ilgisi

Türkiye Marka Ödülleri'nden "Termal turizme katkı" ödülünü alan Karaderili Şirketler Grubunun vizyon projesi Yalova Terma City'ye, Arap turistlerin yanı sıra İranlılar da yoğun ilgi gösteriyor.

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Termal ilçesinde 180 milyon dolarlık bütçe ile inşasını büyük ölçüde tamamlayıp bir bölümünü hizmete açtıkları Terma City projesini tamamen öz sermayeleriyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Tesisin istihdama önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Talas, "Şu anda bin 100 kişiyi istihdam ediyoruz burada. Tesis tamamlandığında bu rakamlar 2 bin 500-3 bine kadar çıkacak. Terma City'nin tüm projesini baz aldığınız zaman da aşağı yukarı 4 binler civarında bir istihdam yaratmış olacağız." dedi.

Talas, projenin tamamı ele alındığında, yatırım miktarının 500 milyon doları bulacağını vurgulayan Talas, "Projenin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Toplamda 820 odamız var. Bunlardan 500'ü şu anda hizmete açılmış durumda. 6 bin metrekarelik SPA'mız mayıs ayı sonu itibarıyla hizmete girecek. Diğer açık havuzlarımız halihazırda tamamlanmış durumda. Sadece sezonun gelmesini bekliyoruz açılması için." ifadelerini kullandı.