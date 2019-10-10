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"Terör unsurları son bulana kadar operasyonun devamından yanayız"

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız" - "Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde yapılan bir harekattır. Özellikle dış kaynaklı ekonomik tehdit açıklamalarına iş dünyası olarak kulaklarımızı kapattık"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, terörden en çok canı yanan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, Türkiye'nin aynı zamanda terörle en çok mücadele eden ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Aydın, "ABD ve bazı Batılı ülkeler, yıllardır terör unsurlarını muhatap alarak, sözde iş birliklerine girerek bu terörist unsurları güçlendirdiler. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin bu konudaki çıkışları haklılığını göstermiş oldu. Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde yapılan bir harekattır. Özellikle dış kaynaklı ekonomik tehdit açıklamalarına iş dünyası olarak kulaklarımızı kapattık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Eskiden bir açıklama ile her şey ters yüz olurdu. Bugün ise güçlü ekonomik yapımız ile her türlü baskıya direnç gösterebilecek bir ekonomi yapısına sahibiz. Bunun örnekleri ziyadesiyle var. Gezi olayları, 15 Temmuz sonrası, genel ve yerel seçim süreçleri, Suriye'ye düzenlediğimiz operasyonlar, Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarındaki çalışmalarımızda sürekli ekonomimiz üzerine oynadılar. Bunu hep birlikte yaşadık.

ABD politikaları hep kendi çıkarları üzerinedir. Zaten ABD Başkanı Trump da sık sık bunu gündeme getiriyor. 'ABD politikalarına ilişkin her daim ABD’li politikacıların söylediklerine değil, sahada yaptıkları uygulamalara bakmak lazım' diye uyarıda bulunuyoruz. Dün hep bu şekilde oldu. Söyledikleri başka, sahada uyguladıkları çok başkadır. ABD politikalarına asla güven olmaz. Trump, Suriye meselesi üzerinden Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit ettikten sonra bu açıklamalarının ülke çıkarlarına ters olduğunu gördü ve yeni bir açıklama yaparak Türkiye’yi güçlü bir NATO müttefiki olarak tanımladı. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, Türkiye’siz Orta Doğu’da hiçbir adım atılamaz. Zira Türkiye yıllardır bu bölgede hakimiyet kurmuş, bölgenin dinamiklerini çok iyi analiz edebilen bir ülkedir. ABD, bu gerçeğin er ya da geç farkına varacaktır. Şu an bu gerçekle de karşılaştığını görmekteyiz. Bu konuda son olarak şunu açıkça belirtelim; Trump, Türkiye politikaları üzerine kendi açıklamalarına ters düşecek beyanlarda bulunmayı sürekli yapacaktır. Zira Türkiye tehdit edilemeyecek kadar büyük, aba altından sopa gösterilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir. Bu nedenle iş dünyası olarak bizler haklılığımızdan hareketle bu tarz tutarsız açıklamalara kulaklarımızı kapattık. Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız. Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin."

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orha

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