"Terör unsurları son bulana kadar operasyonun devamından yanayız"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, terörden en çok canı yanan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, Türkiye'nin aynı zamanda terörle en çok mücadele eden ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Aydın, "ABD ve bazı Batılı ülkeler, yıllardır terör unsurlarını muhatap alarak, sözde iş birliklerine girerek bu terörist unsurları güçlendirdiler. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin bu konudaki çıkışları haklılığını göstermiş oldu. Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde yapılan bir harekattır. Özellikle dış kaynaklı ekonomik tehdit açıklamalarına iş dünyası olarak kulaklarımızı kapattık." ifadelerini kullandı.