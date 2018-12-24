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Tersane işçilerinden Sakarya'daki askeri fabrikanın özelleştirilmesi kararına tepki

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 16:52 | Son Güncelleme

DONANMA Komutanlığı'ndaki Gölcük Tersanesi'nde çalışan, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'ndaki Gölcük Tersanesi'nde çalışan, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. İşçiler, ellerindeki dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, "Askeri fabrikalar; milli servettir, işçinin ve emekçinin evidir" dedi.

Gölcük Tersanesi'nde çalışan işçiler, Anıtpark Meydanı'nda toplanıp, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, askeri fabrikaların kendilerinin evleri olduğunu söyledi. Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Yıldız da yaptığı konuşmada özelliştirmeye tepki gösterdi. Yıldız, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 481 sayılı karar ile sendikamızın örgütlü olduğu Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika Genel Müdürlüğü'ne ait, Sakarya Arifiye'de bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü iş yeri maalesef özelleştirme kapsamına alınmıştır. Türk Harb-İş Sendikası olarak bizler söz konusu karar olan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 25 yıllığına işletme hakkı, özel sektöre devredilme kararını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Kurulduğu 1975 yılından bugüne Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde milli savunma sanayine ciddi katkıları bulunan bu iş yerimizin ani bir kararla özelleştirme kapsamına alınması ve bu karar ile ilgili hiçbir yetkiliden açıklama yapılmaması, 714'ü işçi olmak üzere 927 personeli derinden üzmüştür. 3- 5 bürokratın şahsi heveslerine, ülke savunmasının kaderi teslim edilemez. Bu teslimiyetçi anlayıştan ve bu yanlış karardan dönünüz. Bizlere tatminkar açıklama yapılana kadar ve bu karardan dönülene kadar tüm üyelerimiz ile geleceğimize sahip çıkmak için her türlü hukuki yolları ve üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

'ASKERİ FABRİKALAR, EMEKÇİNİN EVİDİR'

Askeri fabrikaların milli servet olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Sakarya'daki göz bebeğimiz olan, 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, tüm personeliyle ve fırtına obüsüyle Afrin'de, El Bab'da, Cerablus'ta tarih yazmış Türk milletinin göğsünü kabartmıştır. Geçmişi başarılarla dolu bu iş yerimizin millileşmeye katkısı ortadayken, yapılanamayan ve yapılamaz, diye düşündükleri ne varsa yapıp üretmiştir. Şimdi bu imkan ve kabiliyeti yok etmenin peşine düşerek, 'Sizler bakım merkezisiniz, üretim yapamazsınız' diyerek, atıl ve zarar eden bir kuruluş gibi muamele görmesini asla tasvip etmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bu özelleştirme kararı sıradan bir karar olmadığı ve bunun peşi sıra geleceğini çok iyi biliyoruz. Bizlere 'Rahat olun, sizlere bir şey olmaz' diyenleri de çok iyi biliyoruz. Bizler diyoruz ki askeri fabrikalar; milli servettir, işçinin ve emekçinin evidir, geleceğimizdir, namusumuzdur. Geleceğimizle oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Türk Harb-İş Sendikası olarak savunma sanayisinin millileşmesi ve iş gücü durumu ile ilgili 3 çalıştay yapılarak askeri iş yerlerinin ülke savunma sanayisine katkıları ve askeri iş yerlerinin günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşarak ülke gündeminde devamlı sıcak tutarak askeri fabrikalarımızın ülkemizin vazgeçilmezi olması için çaba sarf ettik."

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