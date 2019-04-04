FİNANS

Tersine beyin göçüne en çok ilgi mühendislerden

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na en çok ilgi mühendislik bilimlerinde çalışanlardan geldi - En fazla lider araştırmacı çeken ilk 3 üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olarak sıralandı - Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalar, Arçelik, TUSAŞ ve Nobel İlaç oldu

DİLARA ZENGİN - Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na en çok başvuru mühendislik bilimleri alanında çalışanlar tarafından yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na yapılan başvuruların detayları belli oldu.

AA muhabirinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na 36 ülkeden 242 başvuru geldi.

Programa başvuruların ulaştığı ülkeler arasında ABD 86 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 21 başvuruyla İngiltere, 17 başvuruyla Almanya, 9'ar başvuruyla Fransa, Hollanda ve Kanada takip etti.

- Yabancı uyruklu araştırmacılar da başvurdu

Başvuruda bulunan lider araştırmacıların yurt dışında çalıştıkları kurumlara dağılımına bakıldığında, 172'sinin üniversitelerde, 31'inin firmalarda ve 28'inin araştırma enstitülerinde olduğu belirlendi.

Söz konusu programa dünya sıralamasında yer alan ilk 25 üniversiteden 40'tan fazla araştırmacı başvurdu. Harvard, Stanford, Oxford, MIT, Cambridge ve Columbia üniversitelerinden araştırmacılar programa ilgi gösterdi.

Programa başvuranlar arasında 83 yabancı uyruklu araştırmacı da yer alırken, en çok ilgiyi mühendislik bilimleri alanında çalışanlar gösterdi. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na mühendislik bilimleri alanında 108, temel bilimlerde 66, sosyal bilimlerde 32, sağlık bilimlerinde 25 ve tarım bilimlerinde 11 başvuru yapıldı.

- En fazla lider araştırma çeken üniversite ODTÜ

En fazla lider araştırmacı çeken üniversitelerin başında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) geldi. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi en fazla araştırmacı çeken diğer üniversiteler olarak sıralandı.

Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalar ise Arçelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Nobel İlaç oldu.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ve İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü (IBG) ise en fazla lider araştırmacı çeken araştırma kurumları arasında yer aldı.

Bakan Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında projelerin değerlendirme süreçleri devam ederken katıldığı bir programda, 2007'de hükümetler arası iklim değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Ödülü'nü almış bir profesörün de başvuranlar arasında olduğunu ifade etmişti.

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