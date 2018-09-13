Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte artışı bekleniyor

Ordu'nun Akkuş ilçesinde üretilen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Akkuş şeker fasulyesinde bu yıl 400 ton rekolte bekleniyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandığını söyledi.
Bölgede 2 binin üzerinde üreticinin Akkuş şeker fasulyesi yetiştirdiği bilgisini veren Soydan, Akkuş Ziraat Odası'nın girişimleriyle fasulyenin 7 yıl önce Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsattı.
Geçen yıl yaklaşık 300 ton rekoltesi olan Akkuş şeker fasulyesinde bu yıl rekolte artışının beklendiği bilgisini veren Soydan, "Bu yıl 400 ton rekolte bekleniyor. Beyaz rengi, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliğe sahip fasulyenin üretiminin artırılması için de çalışmalar sürüyor." dedi.
Mevcut üretimin taleplere yeterli gelmediğini vurgulayan Soydan, "Rekoltenin artması için sulama sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle yaz aylarında fasulyenin suya çok ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla sulama sisteminin hayata geçirilmesi noktasında daha hızlı hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sulama sisteminin hayata geçmesiyle rekoltenin ikiye katlanacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.
- Tescilli fasulyenin fiyatı
Soydan, şeker fasulyesinin çeşitlerine göre fiyatlarının değiştiği bilgisini de vererek, "Üreticinin sattığı fiyatlara göre bu yıl fasulyenin oturak çeşidi 18 liradan, çangal çeşidi 22 liradan ve organik çeşidi ise 25 liradan satışa sunuluyor. Ancak bu fiyatlar pazarda ve marketlerde artış gösterebiliyor." şeklinde konuştu.
Arslan Soydan, Akkuş şeker fasulyesi diyerek çevre bölgelerden ucuza alınarak getirilen fasulyelerin pazarlarda satıldığı uyarısında bulunarak, tüketicilere, Akkuş Ziraat Odası'nın paketleyerek piyasaya sürdüğü patentli ve amblemli fasulyeleri almalarını önerdi.
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