FİNANS

Tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Osman Varol: - "Kapama bahçe yapmak isteyen çiftçilerimize özel idareden ayırdığımız fonlarla ciddi desteklerde bulunacağız"

Amasya'da, coğrafi işaret olarak tescillenen misket elmasının hasadına başlandı.

Amasya Valisi Osman Varol, hasadın başlaması dolayısıyla Boğazköy mevkisindeki bir elma bahçesinde düzenlenen törende, Amasya'ya özgü misket elması için coğrafi tescil belgesi alınması sayesinde ürünün marka değerinin artacağını, ayrıca kalite, üretim ve pazarlama niteliklerinin geliştirilmesiyle bu ürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunulacağını söyledi.

Varol, üründe verimliliği ve üretim miktarını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Elmanın bu coğrafyada yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirildiğini, bunun arkeolojik kazılarla belgelendiğini belirten Varol, şöyle dedi:

"Çıkan elma ağacı figürlü mozaiğin sergilenmesi için hazırlıklarımız sürüyor. Yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla bu türün değerini yeniden ortaya çıkaracağız. Öncelikle aldığımız coğrafi işaret ve bunun arkasından hukuki süreçlerle piyasa değerini artırıp çiftçilerimizin mevcut bahçelerinin verimini yükselteceğiz. Sonrasında bahçe miktarını çoğaltmak yoluyla üretimi artırıp ilimizin ekonomisine önemli katkı sunulmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda 'Tarım Şehr-i Amasya' sloganıyla yola çıktık. Bunun alt projelerinden biri de Misket Elması Eylem Planı. Bu eylem planını da uygulamaya koyduk. Kapama bahçe yapmak isteyen çiftçilerimize özel idareden ayırdığımız fonlarla ciddi desteklerde bulunacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker de dünya elma üretiminin yüzde 2,5'inin Türkiye'de yapıldığını, ülkenin elma rekoltesinin 3,6 milyon ton seviyesinde olduğunu ifade etti.

Şeker, Amasya'da 15 bin dekar alanda 35 bin ton elma yetiştirildiğini, bu rakamın ülkenin elma üretiminin yüzde 1'ine karşılık geldiğini bildirdi.

Amasya misket elmasının ise kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığına işaret eden Şeker, "Amasya dışında yetiştirildiği diğer bölgelerde bu özellikleri göstermemektedir. İlimiz 2018 yılında 4 bin 345 dekar alanda 9 bin 319 ton misket elması üretimiyle Türkiye üretiminin yüzde 4,3'ünü gerçekleştirmekte, Niğde ve Kayseri'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Törene, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez de katıldı.

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