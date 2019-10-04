Tescilli Arapgir köhnü üzümünde hasat zamanı

Cömertoğlu, köhnü üzümünün, iriliği, kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakması dolayısıyla öne çıktığını dile getirerek şöyle devam etti:

El emeğiyle toplanan, halk arasında "Öküzgözü" olarak da bilinen köhnü üzümünde rekoltenin bu yıl 5 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin üzüm üretiminde önemli bölgelerden biri olan Arapgir ilçesinde bu sezon kış aylarında yeterli yağış alınması sayesinde köhnü üzümü veriminde artış bekleniyor.

"Üzümün üzerinde canlı bir bakteri örtüsü var. Dokunduğunuzda üzerindeki pus gider ve üzümün kendi rengi çıkar. Köhnü üzümü başka bölgelerde ekildiğinde üzerindeki pus özelliğini kaybediyor. Bu üzümü alanlar üzerindeki pusu toz zannedip yıkamasınlar. Üzümümüzün coğrafi işaret belgesinin yanı sıra organik ve helal ürün sertifikası da var. Yıllık 13 bin tonluk üretimimizin 5 binini köhnü üzümü oluşturuyor. Üzümün kilogramı halde toptan 6 liraya alıcı buluyor."

3 hafta sürecek hasadın hızla devam ettiğini belirten Cömertoğlu, bu üzümlerin sofralık olarak tüketildiğini ifade etti.

- "Olgunlaştıkça şırası kırmızı oluyor"

Cömertoğlu, üzümün ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Üzümlerimiz sofralık ve şıralık olarak il dışına satılıyor. İlçemizde üzüm üretimi ileri seviyede, modern yöntemlerle yapılıyor. Son 15 yıldır şarap fabrikaları ilçemizden üzüm alıyor. Bizim üzümün şırasını, mayalayıcı ve tatlandırıcı olarak kullanıyorlar. Üzüm olgunlaştıkça şırası kırmızı oluyor. Şırasının kırmızı olması ürünümüzü tercih edilir yapıyor."