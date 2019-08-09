FİNANS

Tescilli Bursa bıçağına rağbet arttı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin coğrafi işaretleri arasında bulunan, kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle bilinen Bursa bıçağının üreticileri, Kurban Bayramı öncesinde siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor - Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ: - "Şu an için siparişleri tamamlayıp göndermeye başladık. Bıçaklarımız yok sattı. Bursa bıçağı her yerde aranan bir bıçak"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa bıçağı üreticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla artan siparişleri yetiştirebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan, kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillenen Bursa bıçağına ilgi bayram öncesi arttı.

İç piyasanın yanı sıra İngiltere, ABD, Ürdün ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye satışı yapılan Bursa bıçağının üreticileri taleplere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa bıçağının, kalitesi ve kullanma kolaylığıyla bu ürün grubunda en iyilerden biri olduğunu söyledi.

Ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin kendileri için avantaj olduğunu belirten Adliğ, "Vatandaşların 15-20 liralık bıçaklardan kaçınmalarını, mümkün olduğu kadar dükkanlardan, belli yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

Kasapların da tercihini genellikle Bursa bıçağından yana kullandığını dile getiren Adliğ, şunları ifade etti:

"Şu an için siparişleri tamamlayıp göndermeye başladık. Bıçaklarımız yok sattı. Bursa bıçağı her yerde aranan bir bıçak. Sipariş gönderdiğimiz yerlerde de bıçakların satıldığını görüyoruz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa bıçağının her eve girdiğini biliyoruz. Geçen sene 500 bin bıçak sattık, bu sene coğrafi işaretle bu rakamların daha üstünde bir beklentimiz var. Bu sene, 500-600 bin olan rakamın, önümüzdeki senelerde 700 binden fazla olmasını bekliyoruz. Özellikle Afrika ve Arap ülkelerine mal gönderiyoruz. Hedefimiz Bursa bıçağını tekrar dünyada bu sektörde hakim kılmak."

- "Siparişlere yetişmeye çalıştık"

40 yıldır Bursa bıçağı üreten Cemil Özden de satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Bayram öncesi vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Özden, "Kahve önlerinden, cami önlerinden bıçak almasın vatandaşlar. Bizim bıçakların garantisi vardır. İmalatımızı kendimiz yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesi yoğun geçti ama siparişlere yetişmeye çalıştık." diye konuştu.

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