Tescilli Bursa bıçağına rağbet arttı

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa bıçağı üreticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla artan siparişleri yetiştirebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan, kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillenen Bursa bıçağına ilgi bayram öncesi arttı.

İç piyasanın yanı sıra İngiltere, ABD, Ürdün ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye satışı yapılan Bursa bıçağının üreticileri taleplere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa bıçağının, kalitesi ve kullanma kolaylığıyla bu ürün grubunda en iyilerden biri olduğunu söyledi.

Ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin kendileri için avantaj olduğunu belirten Adliğ, "Vatandaşların 15-20 liralık bıçaklardan kaçınmalarını, mümkün olduğu kadar dükkanlardan, belli yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

Kasapların da tercihini genellikle Bursa bıçağından yana kullandığını dile getiren Adliğ, şunları ifade etti: