Tescilli Bursa bıçağına rağbet arttı

"Şu an için siparişleri tamamlayıp göndermeye başladık. Bıçaklarımız yok sattı. Bursa bıçağı her yerde aranan bir bıçak. Sipariş gönderdiğimiz yerlerde de bıçakların satıldığını görüyoruz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa bıçağının her eve girdiğini biliyoruz. Geçen sene 500 bin bıçak sattık, bu sene coğrafi işaretle bu rakamların daha üstünde bir beklentimiz var. Bu sene, 500-600 bin olan rakamın, önümüzdeki senelerde 700 binden fazla olmasını bekliyoruz. Özellikle Afrika ve Arap ülkelerine mal gönderiyoruz. Hedefimiz Bursa bıçağını tekrar dünyada bu sektörde hakim kılmak."

- "Siparişlere yetişmeye çalıştık"

40 yıldır Bursa bıçağı üreten Cemil Özden de satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Bayram öncesi vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Özden, "Kahve önlerinden, cami önlerinden bıçak almasın vatandaşlar. Bizim bıçakların garantisi vardır. İmalatımızı kendimiz yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesi yoğun geçti ama siparişlere yetişmeye çalıştık." diye konuştu.