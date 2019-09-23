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Tescilli "Hekimhan cevizi"nde bereketli hasat

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Malatya'nın tescilli "Hekimhan cevizi"nde hasat bereketli başladı - Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ: - "Bu yıl beklenen 350 ton rekolteden 8-9 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz"

OKAN COŞKUN - İnce kabuklu olması ve uzun süre dayanması gibi özellikleriyle dikkati çeken Malatya'nın tescilli "Hekimhan cevizi"nde hasat bereketli başladı.

Türkiye'de ceviz üretilen önemli yerleşimler arasında yer alan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaklaşık 5 bin dönüm alandaki 50 bin ceviz ağacında hasat başlarken, kış aylarının yağışlı geçmesi dolayısıyla rekoltede artış bekleniyor.

Hasadın başladığı ilçede uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen cevizler, yine el yordamıyla yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor.

Üreticiler tarafından ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan düz alanlarda ve damlarda kurutulan cevizler, bir haftalık sürecin ardından satışa hazır hale getiriliyor.

Hekimhan cevizinin kilosu 20 ile 35 lira arasında alıcı buluyor.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cevizin ilçenin önemli gelir kaynakları arasında bulunduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Hekimhan'da 50 bin ceviz ağacı var. Kabuğunun ince, doluluk oranının fazla ve içinin beyaz olması, Hekimhan cevizinin kalitesini artıran özelliklerinden bazılarıdır. 2018'de tescil belgesi alındığı için bu özellikleri geliştirmemiz lazım. Bu belgenin faydası çok olacaktır. Biz bunu daha ileri taşımak için elimizden geleni yapacağız."

- "Rekolte 350 ton bekleniyor"

Karadağ, "Bu yıl beklenen 350 ton rekolteden 8-9 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Cevizin tamamı yurt içinde tüketiliyor. Bundan sonra belediye ve ileri gelenlerle bir araya gelerek yurt dışına da satış gerçekleştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Belediye olarak sertifikalı ceviz fidanları yetiştireceklerini aktaran Karadağ, bunları halka dağıtacaklarını da vurguladı.

- "Kireçli ve taşlı arazilerdeki ceviz daha kaliteli"

Kocaözü Mahallesi'nde ceviz üreten Çetin Coşkun da eylül ayının mevsim normallerinde geçtiğini, yaz sıcaklarının cevize zararı olmadığını söyledi.

Makineleşmeyle hasadın daha erken biteceğini anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Hekimhan rakımının 1300 ile 1700 arasında olması cevizlerin daha güzel ve daha kaliteli olmasını sağlıyor. Bölge dağlık ve dalgalı arazilerden oluştuğu için modern ceviz çiftlikleri kurulamadı. Atalarımızdan ve dedelerimizden kalan cevizler dere boyunca dikildi. Ceviz, kireçli ve taşlı arazilerde daha kaliteli olur. Dere kenarında ve taşlı arazide yetişen cevizlerin kalitesi tartışılmaz."

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