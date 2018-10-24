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Tescilli Keben Nar'ı hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

MERSİN’de Silifke ilçesindeki Göksu Vadisi köylerinde üretimi yapılan ve Türkiye’nin tescilli tek sofralık narı olan Keben Narı’nın hasadına başlandı.

Tescilli Keben Nar'ı hasadı başladı

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN’de Silifke ilçesindeki Göksu Vadisi köylerinde üretimi yapılan ve Türkiye’nin tescilli tek sofralık narı olan Keben Narı’nın hasadına başlandı.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Silifke ilçesine bağlı Keben Mahallesi'nde düzenlenen nar hasadına katıldı. Etkinlikte üreticilerle görüşen Kaymakam Cinbir, daha sonra ise eline aldığı makasla, beraberindekilerle birlikte hasat yaptı.
Göksu Vadisi köylerinde yetiştirilen Keben narının ağırlığının 1- 2 kilograma kadar ulaştığını belirten Cinbir, narın ayrı bir aroma özelliğine sahip olduğunu, tatlı mayhoş tadı ve damak zevkine hitap ettiği için genelde sofralık olarak rağbet gördüğünü söyledi.
YILDA 6 BİN TON HASAT YAPILIYOR
Kaymakam Cinbir, Silifke’de 3 bin 500 dekar alanda nar üretimi yapıldığını ifade ederek, "Nar üretimi daha çok Keben Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Yılda ise 5-6 bin ton civarında hasat yapılıyor. Keben narının ayrı bir özelliği var. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilmiş, 33 N16 Keben narı dediğimiz özel bir nardır. Ağaçlardan toplanan narlar sofralarımıza kadar getiriliyor. Bu süreç ciddi bir emek isteyen bir süreçtir. Üreticinin topladığı narlar bu yıl piyasa değeri 1 lira 80 kuruş ile 2 TL arasında alıcı buluyor. Market ve pazarlarda satışı ise kalitesine göre 4-5 TL’ye kadar çıkabiliyor. Sofralarda tüketilmeye müsait olmayan ve özellikle ağaçta çatlamış narlar ise nar ekşisi haline getiriliyor. Yine bu bölgede 40 ton civarında da nar ekşisi üretimi yapılıyor. Üretilen nar ekşileri ise kilogramı 25-30 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. Vatandaşımız yetiştirip üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyor" dedi.
Ziraat Odası Başkanı Doygun, Silifke’nin mikroklima özelliği nedeni ile her türlü ürünün hasat edilebildiğini kaydederek, "Göksü Vadisi’nin mikroklima özelliğinden dolayı narların neredeyse birçoğu 1 kilogramın üzerinde olan ağırlığa ulaşıyor. Farklı aroması, lezzeti ve tanelerinin iriliği ile dikkat çeken bir ürünümüzdür. Türkiye genelinde sadece bu bölgede yetişen bir nar türüdür. Hasat edilen narlar genelde yurtiçinde tüketiliyor. 3 bin 500 dekar alanda nar üretimimiz var. Yaklaşık 5-6 bin ton ürün elde ediliyor. Har hasadının çiftçimize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Tescilli Keben Nar'ı hasadı başladıTescilli Keben Nar'ı hasadı başladıTescilli Keben Nar'ı hasadı başladıTescilli Keben Nar'ı hasadı başladı

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