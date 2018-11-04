FİNANS

Tescilli Keben narında hasat sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Adını yetiştiği Mersin'in Silifke ilçesinin Göksu Vadisi'ndeki Keben Mahallesi'nden alan ve ağırlığı 1-2 kiloya kadar ulaşan tescili narlar yurdun çeşitli bölgelerine gönderiliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Vadisi'nde yetişen tescili sofralık Keben narı bahçede kilosu 2 liradan alıcı buluyor.

Adını yetiştiği Keben Mahallesi'nden alan ve hasadına yaklaşık 10 gün önce başlanan narlar yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor. Büyüklüğüyle dikkati çeken ve iri tanelere sahip Keben narı tadıyla da beğeni topluyor.

Nar üreticisi Mustafa Göktaş, yaptığı açıklamada, Keben narının, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından 1985 yılında "33 N16" koduyla sofralık nar olarak tescilinin yapıldığını söyledi.

Tescilli narın yurt genelinde büyük ilgi gördüğünü aktaran Göktaş, "Yetiştirdiğimiz narların ağırlığı 2 kiloya kadar çıkabiliyor. Mayhoş bir tadı var ve bu da ilgi görmesini sağlıyor. İriliği sayesinde hediye olarak götüren bile oluyor." dedi.

İlçe genelinde 3 bin 500 dönüm arazide yılda 5-6 bin ton nar üretiminin yapıldığını aktaran Göktaş, bahçede kilogramının 2 liradan satıldığını ifade etti.

Göktaş, devam eden hasatta verimin iyi olduğunu anlatarak, bazı üreticilerin ürünü bekleterek fiyatların yükseleceği dönemde satış yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Üretici Yusuf Günay da 60 yıldır Keben narı yetiştiriciliği yaptığını kaydederek, 2 lira olan kilogram fiyatının biraz daha yükselmesini beklediklerini belirtti.

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mersin nar silifke

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