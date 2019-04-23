Tescilli mesir macununda hedef yurt dışı pazarı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın çare bulunamayan hastalığına şifa olan mesir macununun, coğrafi işaretle koruma altına alındıktan sonra yurt dışı pazarında daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Selim gibi pek çok padişahın şehzadelik dönemini geçirmesi nedeniyle "Şehzadeler Şehri" olarak anılan Manisa, UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınan ve bu yıl 479. kez gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne hazırlanıyor.

28 Nisan'daki saçım töreniyle festival coşkusunun zirveye çıkacağı kentte, hummalı bir çalışma var. Festival için meydanlar, caddeler ve sokaklar süslendi, üretim atölyelerinde de 6 ton macun hazırlandı.

Mesir macunu, yaklaşık 500 yıl önce Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın çare bulunamayan hastalığına şifa olan bitki ve baharat karışımından oluşuyor. Şifa kaynağı macun, sağlığına kavuşan Hafsa Sultan'ın isteği üzerine o dönemden bu yana halka dağıtılıyor.