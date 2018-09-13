TESK 20. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'ye yönelik uygulanan ekonomik saldırı süreci atlatılacak, 15 Ekim itibarıyla son bulacak, fiyatlar düşecek ve ülkemiz güllük gülistanlık olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen TESK'in 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Palandöken, esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım esnaf ve sanatkarların sorununu çözmek için elinizden gelen gayreti gösterdiniz ve her zaman bize destek oldunuz." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik uygulanan ekonomik saldırı sürecinin atlatılacağını ifade eden Palandöken, bu sürecin 15 Ekim itibarıyla son bulacağını, fiyatların düşeceğini ve ülkenin güllük gülistanlık olacağını söyledi.

Esnafın ekim ayını beklediğini aktaran Palandöken, "Ekim ayı hayır ayı olacak ve Türkiye'ye milyon dolarlar akacak." değerlendirmesinde bulundu.