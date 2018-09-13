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TESK 20. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Türkiye'ye yönelik uygulanan ekonomik saldırı süreci atlatılacak, 15 Ekim itibarıyla son bulacak, fiyatlar düşecek ve ülkemiz güllük gülistanlık olacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'ye yönelik uygulanan ekonomik saldırı süreci atlatılacak, 15 Ekim itibarıyla son bulacak, fiyatlar düşecek ve ülkemiz güllük gülistanlık olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen TESK'in 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Palandöken, esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım esnaf ve sanatkarların sorununu çözmek için elinizden gelen gayreti gösterdiniz ve her zaman bize destek oldunuz." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik uygulanan ekonomik saldırı sürecinin atlatılacağını ifade eden Palandöken, bu sürecin 15 Ekim itibarıyla son bulacağını, fiyatların düşeceğini ve ülkenin güllük gülistanlık olacağını söyledi.

Esnafın ekim ayını beklediğini aktaran Palandöken, "Ekim ayı hayır ayı olacak ve Türkiye'ye milyon dolarlar akacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kur yükseldi" diye tüketicilere zamlı ürün satan fırsatçılara müdahale edilmesini isteyen Palandöken, "Bu zam fırsatçılarına fırsat vermeyin Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Türk parasının korunması için alınan kararların esnaf kesimine yardımcı olduğunu belirtti. Türkiye'nin esnafın ürettiği katma değerli ürünlerle yurt dışına ihracat yapan ülke haline geldiğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Onun için bizden korkuyorlar. 'Kendi uçağını, helikopterini, arabasını yapamaz, dışa bağımlı' dediler ama siz ne yaptınız, dik durdunuz. 'Bu ülkeyi bu sıkıntıdan kurtaracağım' dediniz ve kurtardınız."

Konuşmaların ardından Palandöken, Erdoğan'a nakkaş kase, Yıldırım'a da sabır vazosu takdim etti.

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