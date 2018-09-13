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TESK Başkanı Palandöken güven tazeledi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

TESK 20. Olağan Genel Kurulu'nda, 599 geçerli oyun tamamını alan Bendevi Palandöken, 3'üncü kez Genel Başkan oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu'nda, 599 geçerli oyun tamamını alan Bendevi Palandöken, 3'üncü kez Genel Başkanlığa seçildi.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun 20. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda, 711 Genel Kurul delegesinden 671'i oy kullandı. Oylardan 72'sinin geçersiz sayıldığı seçimde, 599 geçerli oyun tamamını alan Palandöken 3'üncü kez TESK Genel Başkanı oldu.

Seçimin ardından delegelere hitaben bir teşekkür konuşması yapan Palandöken, şunları söyledi:

"Tüm esnaf ve sanatkar teşkilatlarına, beni tekrar bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. 10 yılı aşkın süredir camianın tüm taleplerini duyurmaya, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüm bulmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin olmazsa olmazı esnaf ve sanatkarlardan aldığım güç ve destekle çalışmaya devam edeceğim."

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Bendevi Palandöken Olağan Genel Kurul tesk

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