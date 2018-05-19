TESK Başkanı Palandöken'den 19 Mayıs mesajı:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçmişini unutmayan, inançlı, karakterli, özgüvenli, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, azimli ve çalışkan bir gençliği yetiştirmenin önemine işaret ederek, "Çünkü gençleri iyi yetiştirmek ülkenin geleceğini sağlam inşa etmektir." ifadesini kullandı.

Palandöken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bu önemli güne, geleceği omuzlarında taşıyan gençler başta olmak üzere herkesin sahip çıkması gerektiğine işaret eden Palandöken, 19 Mayıs'ın bir milat, milli mücadelenin, kurtuluşun fiilen başladığı gün olduğunu ifade etti.

Palandöken, bu vatan mirasının ilelebet var olması için herkesin çok çalışması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişini unutmayan, inançlı, karakterli, özgüvenli, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, azimli ve çalışkan bir gençliği yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Çünkü gençleri iyi yetiştirmek ülkenin geleceğini sağlam inşa etmektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, istiklal mücadelesinin başladığı bu anlamlı günde, vatan için, her zaman tek yürek ve tek yumruk olabilen gençlerimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum."

