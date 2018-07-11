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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

"Kamu kurumları ve mahalli idareler esnaflığı bırakmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu kurumları ve mahalli idareler esnaflığı bırakmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisinin can damarı olduğunu, yerel yönetimlerin de esnaf ve sanatkarı desteklemesi gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarın kamunun yanlış uygulamalarından zarar gördüğünü iddia eden Palandöken, her işi erbabının yapması gerektiğinin altını çizdi.

Ülke genelindeki fırınların kapasitelerinin altında çalıştığını vurgulayan Palandöken, "Eğer belediyelerimiz ve yerel yönetimler halka ucuz ve ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp öyle yardım yapsınlar. Kamunun görevi ekmek satmak mıdır? Kamunun görevi, misafirhaneleri otel, salonları düğün evi olarak işletmek midir?" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ulaştırma ve kuyumculuk esnafının sorunlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Taksicimizin işini engelleyen adli servisler, minibüsçünün işini engelleyen sosyete pazarı servisleri faaliyette. Bankalar altın alım-satımı yaparak kuyumculuk sektörüne darbe vurdular. Binlerce esnaf bu tür karar ve uygulamalardan etkilenerek dükkanlarını kapatıyor. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Bırakın her işi erbabı yapsın."

Palandöken, esnafın ülkenin çimentosu olduğuna işaret ederek, "Acele tedbir alınarak haksız rekabetin önüne geçilmeli ya da esnafa rekabet edebilecek eşit şartlar sağlanmalı. Esnaf ve sanatkarın olmadığı yerde kültür ve yaşam olmaz." ifadesini kullandı.

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Bendevi Palandöken tesk

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