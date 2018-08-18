Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende yasasının uygulanmasının önemine işaret ederek, "Esnafın yasalarla korunması ve gelişmesine yardımcı olunması lazım." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafların zincir marketler ve haksız rekabete karşı korunması gerektiğine dikkati çekti.

Zincir marketlerin açılışları ve konumlanmalarına bir düzenleme getirilmediğinden her sokak başına peş peşe açılarak hem birbirlerinin hem de esnafın kazancına ortak olduğunu savunan Palandöken, "Perakende yasasının tam olarak uygulanması bu yüzden çok önemli. Çünkü esnaf tek başına bu engellerle baş edemiyor. Onun yasalarla korunması ve gelişmesine yardımcı olunması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sigara kaçakçılığının da düşük seviyelere inmesinin sevindirici fakat yetersiz olduğunu vurgulayarak, esnafın karını ve devletin vergisini düşüren kaçakçılığın her koluyla savaşılması gerektiğini kaydetti.

Tütün ürünleriyle ilgili acil eylem planında okul çevrelerinin 500 metre yakınındaki esnafın sigara satmasına ilişkin yasak getirileceğinin öngörüldüğünü anımsatan Palandöken, "Esnaf zaten çocuklara ve yaşı tutmayan gençlere sigara satmaz. Okul varsa orada evler, vatandaşlar yoldan geçenler de var. Böyle bir düzenleme esnafı zor duruma sokar. Bu düzenlemenin maddelerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

