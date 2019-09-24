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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

"Biz diyoruz ki esnafa ucuz elektrik olsun, sosyal güvenlik primleri en azından yüzde 50'ye insin"

NİĞDE (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz diyoruz ki esnafa ucuz elektrik olsun, sosyal güvenlik primleri en azından yüzde 50'ye insin." dedi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Palandöken, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunan zincir ve yerel marketler gibi farklı versiyonlardaki işletmelerin esnaf ve zanaatkarlığın dokusunu bozduğunu savundu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Niğde'de de bu alanda haksız rekabet olduğunu ve bu duruma mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Buradaki işsizliğin çözümü, esnaf ve zanaatkarın kazanması. Niğde'ye yapılan yatırımın en büyük temeli bu olacak. Çifte standartlı sosyal güvenlik sistemi var. Bağkurlu ayrı maaş alıyor, en uzun hizmeti veriyor, 18 saat çalışıyor. Yanındaki 8 saat çalışıyor. O, 7 bin iş gününde emekli oluyor, sen 9 bin günde. Norm birliğinden istifade edemiyor. Aynı zamanda vergi toplamada adaletsizlik var. Esnaf ve zanaatkar yeni bir iş yaptığı zaman en az 5 yıl vergiden muaf tutulmalı ki işini büyütebilsin."

Palandöken, haksız rekabetin önüne geçilmesi için esnafın da üzerine düşen görevler bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Esnafın kendini değiştireceği, yönlendireceği önemli çalışmalar yapılacak. Niğde sadece ticaretle değil, toprak olarak da bulunduğu konum itibarıyla da turizmin ana noktalarından biri. Akdeniz, Bodrum gibi şehirlerin yanı sıra görsellik ve ilgi alanlarının yoğunlaşacağı, 12 ay turizme açık bölgelerimiz var. Yine Türkiye'nin birçok kentinde olmayan öğrenci var. Bu öğrencilerin esnaf ve zanaatkarlar açısından iyi değerlendirilip müşteri portföylerine alınması lazım. Biz diyoruz ki esnafa ucuz elektrik olsun, sosyal güvenlik primleri en azından yüzde 50'ye insin. Yanında çalıştırdığı çırakların, kalfaların sigortasını kesin ve kesin devletin karşılaması lazım. Yoksa çırak kalmadı. Zanaati öğrenmediğin sürece de yeni iş alanlarının kurulması mümkün olmuyor. Bunları hükümete talep olarak gönderdik. Devletin teşvikiyle buradaki esnaf ve zanaatkarın, en az 5-10 yıl desteklenmesiyle ülke ekonomisine kazandırılacak hale gelecek. Haksız rekabetin önü kesilecek. Biz demiyoruz ki marketler açılmasın, zincir marketler kurulmasın, bunlar da kurulsun ama kuralına göre olsun."

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