NİĞDE (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz diyoruz ki esnafa ucuz elektrik olsun, sosyal güvenlik primleri en azından yüzde 50'ye insin." dedi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Palandöken, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunan zincir ve yerel marketler gibi farklı versiyonlardaki işletmelerin esnaf ve zanaatkarlığın dokusunu bozduğunu savundu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Niğde'de de bu alanda haksız rekabet olduğunu ve bu duruma mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Buradaki işsizliğin çözümü, esnaf ve zanaatkarın kazanması. Niğde'ye yapılan yatırımın en büyük temeli bu olacak. Çifte standartlı sosyal güvenlik sistemi var. Bağkurlu ayrı maaş alıyor, en uzun hizmeti veriyor, 18 saat çalışıyor. Yanındaki 8 saat çalışıyor. O, 7 bin iş gününde emekli oluyor, sen 9 bin günde. Norm birliğinden istifade edemiyor. Aynı zamanda vergi toplamada adaletsizlik var. Esnaf ve zanaatkar yeni bir iş yaptığı zaman en az 5 yıl vergiden muaf tutulmalı ki işini büyütebilsin."