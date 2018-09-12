TESK indirimlerin devamını talep etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm konut ve iş yerlerinin su faturalarında indirime gitmesi diğer belediyelere de örnek olmalı. Vatandaşın da esnafın da buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tüm iş yeri ve konutlar için su tarifesinde yüzde 17 indirim yapılacağına ilişkin açıklamasına dikkati çekti.

Tüm belediyelerin faturalarda indirime gitmesinin çok olumlu olacağını belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm konut ve iş yerlerinin su faturalarında indirime gitmesi diğer belediyelere de örnek olmalı. Vatandaşın da esnafın da buna ihtiyacı var. Son dönemdeki dalgalanmalar, stokçular yüzünden gerçekleşen fiyat artışları ve enflasyon gibi nedenlerle vatandaşın alım gücü düştü. Bu olumsuz durumda bir nebze fayda sağlamak için faturalarda indirime gitmek büyük katkı sağlayacaktır."