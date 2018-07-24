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TESK: Konutta bankalar faiz, sektör fiyat indirimine gitmeli

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

Konut kredi faizlerinin düşmesi ile konut fiyatlarındaki indirimin satışlara çok olumlu yansıdığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ikinci yarısında da bu indirimlerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Konut kredi faizlerinin düşmesi ile konut fiyatlarındaki indirimin satışlara çok olumlu yansıdığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ikinci yarısında da bu indirimlerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.
Palandöken, "Konut kredi faizlerindeki indirim Haziran ayı sonu itibariyle bitti. Bu seferberlik satışlara olumlu yansımıştı. Öyle ki Haziran ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 artarak 119 bin 413'e çıktı. Yılın ikinci yarısında da bu uygulama devam etmeli. Konut satışlarının artması, dolaylı yoldan tüm piyasalara olumlu etki ediyor" dedi.
Palandöken, ev almak isteyenler ve konut stoklarını bitirmek için konut satış seferberliğinin olmumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı ve ekledi:
"Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar geçtiğimiz ayın sonuna kadar büyük bir fırsat yakalamıştı.
"Konut kredi faizlerinin düşmesi, inşaat sektöründe ev satış fiyatlarında indirime gitmeleri olumlu sonuçlar doğurdu.
"Öyle ki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs ayında yüzde 2.7 Haziran ayında ise yüzde 22.4 artış gösterdi.
"Birikmiş parası olmayan, sıfırdan ev almak için bankalara borçlanan vatandaşların çoğu bunu değerlendirdi.
"Fakat kampanyaya yetişemeyenler için bu uygulama yılın ikinci yarısında da sürmeli.
"Hem stoktaki konutların satışı için hem de hala ev almak isteyen vatandaşlarımız için çok güzel bir fırsat olur."
İnşaat sektörünün dolaylı yoldan tüm piyasaları etkilediğine dikkati çeken Palandöken, "İndirimin bitmesinin ardından yeni konut kredi faiz oranı yüzde 1.30 seviyelerine kadar çıkıyor" dedi ve ekledi:
"Ekonomimizdeki iniş çıkışlar vatandaşı zaten zor durumda bırakırken bu faiz artışı konut satışlarını olumsuz etkileyecektir.
"Bankalar ve inşaat sektörü satışların artması için yine el birliği ile indirime gitmeli.
"Çünkü konut satışları tüm piyasaları canlandırıyor.
"Konutun çevresindeki berber, manav, bakkal esnafı, oradan geçen dolmuş, taksi vs. şoför esnafı gibi herkes kazanıyor.
"Dolayısıyla ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor.
"Bu nedenle yılın ikinci yarısında da en azından yılbaşına kadar ekonominin de hareketlenmesi için bu konutseferberliği devam etmeli.
"Bankalar faizleri düşürmeli, inşaat sektörü satışlar üzerindeki yüzde 20'lik indirime devam etmeli."

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