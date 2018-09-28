FİNANS

TESK ve KOSGEB'den esnaf için iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "KOSGEB ile esnaf ve sanatkarların kapasitesine ilişkin tüm verilerin elektronik ortamda paylaşılması amacıyla 2 yıllık protokol imzaladık" - "Veri paylaşımıyla esnaf ve sanatkarla, bunların kredi alma durumu daha iyi izlenerek analiz edilecek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile esnaf ve sanatkarın kapasitelerine ilişkin tüm verilerin elektronik ortamda paylaşılması amacıyla 2 yıllık protokol imzaladıklarını belirterek, "Veri paylaşımıyla esnaf ve sanatkarla, bunların kredi alma durumu daha iyi izlenerek analiz edilecek." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, KOSGEB ile imzalanan protokole ilişkin bilgi verdi.

KOSGEB ile esnaf ve sanatkarların kapasitesine ilişkin tüm verilerin elektronik ortamda paylaşılması amacıyla 2 yıllık protokol imzaladıklarını aktaran Palandöken, bu protokolle esnafın haritasının çıkarılacağını bildirdi.

Palandöken, karşılıklı veri paylaşımlarıyla elektronik ortamda Esnaf Veri Tabanı oluşturulacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu veri tabanında, esnafın kapasite raporu yani sermayesi, ne üretiyor, ne kadar üretim yapıyor, kaç çalışanı var, kredi alma durumu, kredi aldıktan sonra üretim veya satışında ne kadar artış oldu gibi konular ile KOSGEB'den ne kadar esnaf kredi almış, bu kredilerin tutarları, kredi kullanan esnafın sektörlere göre dağılımı gibi konular olacak. Belli kesimlere ve sektörlere yönelik KOSGEB tarafından kredi ve destekler sağlanabilecek. Tarafların bu veri paylaşımıyla esnaf ve sanatkarla, bunların kredi alma durumu daha iyi izlenerek analiz edilecek."

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Esnaf Veri Tabanı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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