TESK'in bilirkişilik eğitimleri devam edecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK bünyesinde verdikleri bilirkişilik temel eğitimlerine en çok muhasebe ve finans sektörü çalışanlarının rağbet ettiğini belirterek, "Bilirkişilik 12. Dönem eğitimleri için kayıtlar başladı ve eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Bilirkişilik 12. Dönem eğitimleri için kayıtların başladığına dikkati çekerek, eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Konfederasyon bünyesinde verdikleri bilirkişilik temel eğitimlerine en çok muhasebe ve finans sektörü çalışanlarının rağbet ettiğini belirten Palandöken, sertifika alanların yüzde 41’inin menkul değerler, muhasebe ve finans sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Palandöken, kasım ayından bu yana açılan eğitim gruplarında sertifika alan 262 kursiyerin 109’unun muhasebe ve finans, 28’inin sanayi teknolojileri, 21’inin fikri ve sınai haklar, 38’inin çevre ve şehircilik, 6’sının tıp, 8’inin adli bilimler, 6’sının tarım ve hayvancılık, 6’sının sanat ve kültür, 14’ünün hukuk, 17’sinin küçük imalat sanayii, 6’sının sosyal, beşeri ve idari bilimler, 3’ünün ise fizik-kimya alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.