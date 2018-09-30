FİNANS

TESK'in bilirkişilik eğitimleri devam edecek

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

"Konfederasyon bünyesinde verdiğimiz bilirkişilik temel eğitimlerine en çok muhasebe ve finans sektörü çalışanları rağbet ediyor. Bilirkişilik 12. Dönem eğitimleri için kayıtlar başladı ve eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek" - "Bilirkişi eğitimi alan esnaf ve sanatkar sayısı maalesef yeterli değil. Esnafımızın yargıda yer alması ve adaletin sağlanmasında rol oynaması için bilirkişilik eğitimlerine daha fazla talep göstermesi şart"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK bünyesinde verdikleri bilirkişilik temel eğitimlerine en çok muhasebe ve finans sektörü çalışanlarının rağbet ettiğini belirterek, "Bilirkişilik 12. Dönem eğitimleri için kayıtlar başladı ve eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Bilirkişilik 12. Dönem eğitimleri için kayıtların başladığına dikkati çekerek, eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Konfederasyon bünyesinde verdikleri bilirkişilik temel eğitimlerine en çok muhasebe ve finans sektörü çalışanlarının rağbet ettiğini belirten Palandöken, sertifika alanların yüzde 41’inin menkul değerler, muhasebe ve finans sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Palandöken, kasım ayından bu yana açılan eğitim gruplarında sertifika alan 262 kursiyerin 109’unun muhasebe ve finans, 28’inin sanayi teknolojileri, 21’inin fikri ve sınai haklar, 38’inin çevre ve şehircilik, 6’sının tıp, 8’inin adli bilimler, 6’sının tarım ve hayvancılık, 6’sının sanat ve kültür, 14’ünün hukuk, 17’sinin küçük imalat sanayii, 6’sının sosyal, beşeri ve idari bilimler, 3’ünün ise fizik-kimya alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Sertifika alan yalnızca 20 esnafın olduğunu, esnaf ve sanatkarın bilirkişilik eğitimlerine daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bilirkişilik için meslekte 5 yıllık kıdem şartı aranıyor. Teşkilatımız mensubu olan bakkal, marangoz, motor ustası, şoför, inşaat ustası, küçük imalatçı ve matbaacı esnafından 20 kişi eğitimlere katılarak bilirkişilik sertifikası aldı. Bilirkişi eğitimi alan esnaf ve sanatkar sayısı maalesef yeterli değil. Esnafımızın yargıda yer alması ve adaletin sağlanmasında rol oynaması için bilirkişilik eğitimlerine daha fazla talep göstermesi şart. Ahilikten gelen esnaf ve sanatkarın yargıda sözünün geçmesi, işinin ehli olan ustaların meselenin çözümüne katkıda bulunmasıdır. Bilirkişilerin donanımı ne kadar iyi olursa yargıya yansıması o kadar olumlu olacaktır."

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Bendevi Palandöken Bilirkişilik 12. Dönem eğitimleri tesk Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

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