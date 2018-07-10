TESK'in yeni hükümetten beklentileri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomide uygulanacak yapısal reformlar hızla hayata geçirilmeli, ilk olarak enflasyonla mücadele hızlanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan yeni kabineden ekonomiye yönelik beklentilerin yüksek olduğunu belirtti.

Ekonomide uygulanacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini isteyen Palandöken, "İlk olarak enflasyonla mücadele hızlanmalı. Enflasyonu yükselten etkenler kesin olarak belirlenerek yol haritası çıkarılmalı. Dolar ve avro karşısında Türk lirasının değer kazanması için adımlar atılmalı. İşsizliğin önüne geçecek tedbirler alınmalı. Cari açığı azaltmak için yerli üretim desteklenmeli ve teşvik edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Finansman, kredi gibi destek ve teşvik programlarında esnaf ve sanatkara daha çok yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, yeni iş yeri açılışındaki maliyetleri azaltacak tedbirler alınmasının önemine dikkati çekti.