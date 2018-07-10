FİNANS

TESK'in yeni hükümetten beklentileri

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ekonomide uygulanacak yapısal reformlar hızla hayata geçirilmeli, ilk olarak enflasyonla mücadele hızlanmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomide uygulanacak yapısal reformlar hızla hayata geçirilmeli, ilk olarak enflasyonla mücadele hızlanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan yeni kabineden ekonomiye yönelik beklentilerin yüksek olduğunu belirtti.

Ekonomide uygulanacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini isteyen Palandöken, "İlk olarak enflasyonla mücadele hızlanmalı. Enflasyonu yükselten etkenler kesin olarak belirlenerek yol haritası çıkarılmalı. Dolar ve avro karşısında Türk lirasının değer kazanması için adımlar atılmalı. İşsizliğin önüne geçecek tedbirler alınmalı. Cari açığı azaltmak için yerli üretim desteklenmeli ve teşvik edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Finansman, kredi gibi destek ve teşvik programlarında esnaf ve sanatkara daha çok yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, yeni iş yeri açılışındaki maliyetleri azaltacak tedbirler alınmasının önemine dikkati çekti.

Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın akaryakıt alımında özel tüketim vergisinin (ÖTV) kaldırılmasının yanı sıra esnaf ve sanatkara verilecek teşviklerin ülke ekonomisinde olumlu gelişmeler sağlayacağını bildirdi.

Esnaf ve sanatkarın Kredi Garanti Fonu'ndan daha fazla yararlanması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bankalar kredi verirken esnaf ve sanatkarın mali sicilini bahane ettiği için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalıdır. Esnaf ve sanatkarın KOSGEB kredilerinden faydalanması kolaylaştırılmalıdır. Esnaf için verilecek bu teşvikler ekonominin canlanması ve reformların gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır."

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