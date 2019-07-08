Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de esnaf oranının düşük olduğuna dikkati çekerek, "Perakende Yasası'nın tam olarak uygulanması, esnafın özellikle büyük şehirlerde ve tüm Türkiye'de korunması gerekiyor. AVM ve zincir marketlerin açılmalarına kural getirilerek rekabet ortamında esnaf ve sanatkara sahip çıkılmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında yılın 6 ayına ilişkin esnaf sayılarını değerlendirerek, haziran sonu itibarıyla, Burdur'un, esnaf nüfus oranı en yüksek il olan Muğla'yı geçerek ilk sırada yer aldığını belirtti.

Burdur'da nüfusunun yüzde 4,02'sine karşılık gelen 10 bin 862 esnafın faaliyet gösterdiğini ifade eden Palandöken, Şırnak'ın, nüfusunun yüzde 0,87'sine karşılık gelen 4 bin 541 esnafla en az orana sahip il olduğunu bildirdi.

Palandöken, Ankara, İstanbul ve İzmir'in kendi bölgelerinde en düşük esnaf nüfus oranına sahip iller olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"AVM ve zincir market sayısının en fazla olduğu bu en kalabalık ve gelişmiş illerimizde esnafın nasıl zarar gördüğünü çarpıcı şekilde görebiliyoruz. Fizibilite çalışması yapılmadan şehirlerin ortalarına yapılan AVM'ler ve sayıları 35 binin üzerinde olan, mantar gibi her sokakta açılan zincir marketler tüm ülkede esnafımızı olumsuz etkiliyor. Perakende Yasası'nın tam olarak uygulanması, esnafın özellikle büyük şehirlerde ve tüm Türkiye'de korunması gerekiyor. Esnafın azaldığı, olmadığı yerlerde sokaklar karanlık ve korumasız kalır. AVM ve zincir marketlerin açılmalarına kural getirilerek rekabet ortamında esnaf ve sanatkara sahip çıkılmalı."

