Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin alternatif turizm alanlarına yoğunlaşması gerektiğini belirterek, "Turizm gelirlerimizi artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin kongre ve sağlık turizminde büyük potansiyeli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin yalnızca denizi ve sahilleri ile hatırlanmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen bir turist, konaklama, gezme ve kişisel harcamaları da dahil yaklaşık 8 bin dolarlık döviz bırakıyor. Ülkemize 2014'te 400 bin sağlık turisti gelirken 2018'de sağlık turisti sayısı yüzde 87 artışla 750 bin oldu. Sağlık turistlerinden 2014’te 3,2 milyar dolar gelir elde edilirken 2018’de yüzde 56 artışla 5 milyar dolar gelir elde ettik. Dünyada sağlık turizminde 5. sırada yer alıyoruz ancak turist sayımız artmasına rağmen sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir aynı oranda artmadı. 2019’da beklenen 1 milyon sağlık turisti ve 7 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşmak için stratejiler geliştirmeli ve tanıtımı artırmalıyız."