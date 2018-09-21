FİNANS

TESK'ten Anıtkabir ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, esnaf ve sanatkarlar camiası olarak ülkü, felsefe, ilke ve inkılaplarınızın izindeyiz" - "Türkiye Cumhuriyeti'nin, daima akıl ve bilim yolunda ilerleyerek muasır medeniyetler düzeyine ulaşacağına, demokratik rejimini daha da olgunlaştırıp güçlendireceğine inanıyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile konfederasyonun yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Palandöken, TESK'in 20. Olağan Genel Kurulunda iş başına gelen yeni yönetimle Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Palandöken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Palandöken, deftere şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, esnaf ve sanatkarlar camiası olarak ülkü, felsefe, ilke ve inkılaplarınızın izindeyiz. Kurucusu bulunduğunuz ve ilelebet payidar kalacağına inandığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ve daima akıl ve bilim yolunda ilerleyerek muasır medeniyetler düzeyine ulaşacağına, millet iradesini esas alan yönetim anlayışıyla demokratik rejimini daha da olgunlaştırıp güçlendireceğine inanıyoruz. Ticaret ve üretim faaliyetleriyle uğraşarak, milletimize hizmet sunan meslek mensupları olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, minnet, şükran ve saygılarımızı arz ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
20. Olağan Genel Kurul Anıtkabir Bendevi Palandöken tesk

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