Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların büfeci, bakkal, lokantacı esnafından fazladan ekmek, yemek, pide, çorba alarak, maddi durumu el vermeyenler için askıya bırakabileceklerini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, açlığın, sabrın ve nimetlerin öneminin en yoğun şekilde kavrandığı ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için büfe, bakkal, lokantacı ve fırıncı esnafının askıda pide uygulaması yapacağını bildirdi.

Maddi durumu yeterli olmayanlar için kampanyaya destek verilmesini isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Askıda pide, ekmek ve yemek kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine esnafımız aracılığıyla pidesi, ekmeği, çorbası ya da yemeği ulaşıyor. Vatandaşlarımız büfeci, bakkal, lokantacı esnafımızdan fazladan ekmek, yemek, pide, çorba alarak, maddi durumu el vermeyen vatandaşlarımız için askıya bırakabilirler. Bu paylaşım zincirinin en önemli halkası esnafımızdır. Bu kampanyaya tüm büfeci, bakkal ve lokantacı esnafımız katılmalı. Tabelada ne kadar pide, ekmek veya yemek olduğu sayıyla belirtilir. Daha sonra ihtiyaç sahipleri tabeladan fişini alarak pidesini veya ekmeğini alabilir."

