Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM servislerinin müşteri çekmek için usulsüz yolcu taşımacılığı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Kaçak faaliyet gösteren bu servislere denetimler artırılmalı. Taşımacı esnafımız bu haksız rekabet karşısında zor duruma düşürülmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme getiren valiliklerin, personel ve müşteri taşıyan servisleri de denetlemesi gerektiğini bildirdi.

AVM servislerinin müşteri çekmek için usulsüz yolcu taşımacılığı yapmaya devam ettiğini vurgulayan Palandöken, "Vatandaşlar AVM'ye gitmese bile toplu taşıma yerine ücretsiz servisleri kullanıp işlerini hallediyorlar. Kaçak faaliyet gösteren bu servislere denetimler artırılmalı. Zaten birçok yük altında ezilen taşımacı esnafımız bu haksız rekabet karşısında zor duruma düşürülmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, taşımacı esnafı üzerindeki haksız rekabetin bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizerek, daha çok müşteri çekmek için yapılan servis uygulaması yüzünden başta dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan tüm esnafın büyük zarar gördüğünü belirtti.