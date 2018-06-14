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TESK'ten "AVM servisleri denetlensin" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "AVM servisleri müşteri çekmek için usulsüz yolcu taşımacılığı yapmaya devam ediyor" - "Kaçak faaliyet gösteren servislere denetimler artırılmalı. Taşımacı esnafımız bu haksız rekabet karşısında zor duruma düşürülmemeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM servislerinin müşteri çekmek için usulsüz yolcu taşımacılığı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Kaçak faaliyet gösteren bu servislere denetimler artırılmalı. Taşımacı esnafımız bu haksız rekabet karşısında zor duruma düşürülmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme getiren valiliklerin, personel ve müşteri taşıyan servisleri de denetlemesi gerektiğini bildirdi.

AVM servislerinin müşteri çekmek için usulsüz yolcu taşımacılığı yapmaya devam ettiğini vurgulayan Palandöken, "Vatandaşlar AVM'ye gitmese bile toplu taşıma yerine ücretsiz servisleri kullanıp işlerini hallediyorlar. Kaçak faaliyet gösteren bu servislere denetimler artırılmalı. Zaten birçok yük altında ezilen taşımacı esnafımız bu haksız rekabet karşısında zor duruma düşürülmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, taşımacı esnafı üzerindeki haksız rekabetin bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizerek, daha çok müşteri çekmek için yapılan servis uygulaması yüzünden başta dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan tüm esnafın büyük zarar gördüğünü belirtti.

AVM yönetimlerinin bu taşımacılık faaliyetinden ötürü vergi mükellefi olmaları gerektiğini savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Personeli taşımak için ruhsat alıp müşterilere hizmet eden servisler amaç dışı kullanılıyor. Üstelik AVM'lerin birçoğu, taşımacılık faaliyeti yaptıkları güzergahlarla saatleri internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre bir hizmet ücretsiz dahi verilse o hizmetin emsal değeri üzerinden bir ücret alınmış gibi vergisinin hesaplanıp devlete ödenmesi gerekir. Bu yüzden AVM yönetimleri de taşımacılık faaliyetlerinden ötürü vergi mükellefi olmalı ancak bu konudaki denetimler yeterli değil. Daha önce birtakım düzenlemeler yapılsa da bu haksız rekabet devam ediyor. Servislerde personelin mi, yoksa müşterilerin mi taşındığı mutlaka kontrol edilmeli. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmalı."

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AVM servisleri Bendevi Palandöken tesk

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