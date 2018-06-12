TESK'ten AVM'lere yönelik tatil düzenlemesine destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Valiliğinin Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. günü ile 1 Ocak'ta AVM'lerin kapalı olmasına ilişkin kararının hem esnaf hem de AVM çalışanları için sevindirici olduğunu ifade etti.

Palandöken yazılı açıklamasında, başkentteki AVM'lere yönelik Ankara Valiliğince tatil düzenlemesi yapılmasını olumlu bulduklarını belirtti.

Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. günü ve 1 Ocak'ta AVM'lerin kapalı olmasına yönelik kararın hem esnaf hem de çalışanlar için sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, söz konusu kararın ülke genelinde uygulanması gerektiğini kaydetti.

Palandöken, konuya ilişkin daha önce talepte bulunduklarını hatırlatarak, "Bugüne kadar geçen zamana yazık oldu. AVM'lerde çalışanların da ailelerinin olduğunu, sabah 09.00'da gelip gece yarılarına kadar çalıştıklarını düşünürsek gerçekten zor günler yaşıyorlardı. İnsanların yaşam haklarına işsizlikten kaynaklanan bir emek sömürüsü yapılıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

