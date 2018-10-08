FİNANS

TESK'ten bankalara "fedakarlık" mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bankaların kredi faizleri çok yüksek" - "Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dalgalanmadan olumlu etkilenen belki de tek sektörün bankalar olduğuna işaret ederek, bu kurumların ocak-ağustos döneminde elde ettikleri faiz gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artarak 156,6 milyar liradan 221,8 milyar liraya çıktığını bildirdi.

Yüksek kredi faizlerinin, esnaf ve sanayiciden bedelli askerlik yapmak isteyen yarım milyon gence kadar tüm kesimleri zorladığına dikkati çeken Palandöken, "Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor. Aksi halde reel sektörü vuran dalgalanma dönüp dolaşıp mutlaka finans sektörüne de yansıyacak. Dolayısıyla bankalar vatandaşı, ekonomiyi ve ülkemizi düşünerek yüksek faizleri mutlaka düşürmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, nakit ödeme zorluğu yaşayan esnaf ve vatandaşların harcamalarında kredi ve banka kartına yüklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Banka faizlerinin çok yüksek olması, vatandaşı bir borcu kapatmak için diğer bankaya borçlanmaya zorluyor. Yüksek faiz oranları mutlaka düşmeli ancak vatandaş da kartlara yüklenmekten vazgeçmeli. Bu yılın ilk 6 ayında toplam kredi kartı sayısı 64 milyon 829 bin 970, toplam banka kartı sayısı ise 136 milyon 408 bin 538 olarak kayıtlara geçti. Bu yüksek kart sayıları, kartlara ne kadar düşkün olduğumuzu gösteriyor."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz''Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'
Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: MyloDünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken Faiz İndirimi tesk

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.