FİNANS

TESK'ten "bayram indirimi" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramları ve özel günleri fırsat bilen bazı satıcıların önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi satışa sunduğunu belirterek, "Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyaları yapabildiğine dikkati çekti.

Büyük mağazaların ve bazı AVM'lerin "Bayram indirimi" adı altında tüketiciyi yanıltarak rant elde ettiğini öne süren Palandöken, "Bayramları ve özel günleri fırsat bilenler, önce ürünlerin fiyatını şişiriyor sonra indirim varmış gibi bunları satışa sunuyor. Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın. Tüketicileri yanıltan indirim kampanyaları kesin olarak kurala bağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, indirim kampanyalarına çeki düzen verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Mağazalar, bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolüyle yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Vatandaşların alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, bayram arifesinde gereksiz yere alışveriş yapıp kredi kartlarına yüklenilmemesi tavsiyesinde bulundu.

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