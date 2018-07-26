FİNANS

TESK'ten beyaz eşyada ÖTV indirimi talebi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Beklentilerin üzerinde daralan beyaz eşya sektörünü canlandırmak ve evlenecek gençlerimizin yükünü hafifletmek için geçen yıl olduğu gibi ÖTV indirimi getirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Beklentilerin üzerinde daralan beyaz eşya sektörünü canlandırmak ve evlenecek gençlerimizin yükünü hafifletmek için geçen yıl olduğu gibi özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ÖTV indirimi yapılırsa beyaz eşya sektörünün canlanacağını bildirdi.

ÖTV indiriminin genç çiftlerin evlilik yükünü hafifleterek beyaz eşya satışlarını artıracağına işaret eden Palandöken, "Beyaz eşya sektöründeki satışlarda yılın ilk yarısında yüzde 15 oranında küçülme gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde daralan beyaz eşya sektörünü canlandırmak ve evlenecek gençlerimizin yükünü hafifletmek için geçen yıl olduğu gibi ÖTV indirimi getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, eski beyaz eşyalarını yenilemek için çok sayıda kişinin de ÖTV indirimi beklediğine dikkati çekti.

Geçen yıl uygulanan ÖTV indiriminden faydalanamayanların beyaz eşyalarını değiştirmek için yeni indirim beklediğini vurgulayan Palandöken, "20 yıllık buzdolabıyla yeni teknolojiye sahip bir buzdolabının tükettiği enerji aynı değil. Miadı dolmuş beyaz eşyaların yenilenmesi sektörü canlandıracağı gibi enerjide de tasarrufu sağlayacak." ifadesini kullandı.

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