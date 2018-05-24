FİNANS

TESK'ten birliklere yapılandırma uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnaf ve sanatkarlar odaları üyeleri, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabilecek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konfederasyona bağlı odalardaki üyelerin, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabileceklerini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TESK'e bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları birliği üyelerine, borçlarının yeniden yapılandırılması için imkan sağlandığını bildirdi.

Söz konusu odalara bağlı üyelerin, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabileceklerinin altını çizen Palandöken, "Yapılandırmadan faydalanmak isteyen tüm üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı. Yeniden yapılandırma, aidat borçlarını ödeyemeyen esnafımız için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu fırsatı tüm üyelerimiz zaman kaybetmeden değerlendirmelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, konuyla ilişkin 82 birliğe genelge gönderdiklerini ve tüm üyelerin yapılandırmadan haberdar olmasının sağlandığını aktardı.

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Bendevi Palandöken Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tesk yeniden yapılandırma

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