TESK'ten borç yapılandırmasında ek süre talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresinin 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme sürelerinin 1 ay uzatılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süresinin ay sonunda dolacağına dikkati çekti.

Kanunda 1 aya kadar süre uzatma yetkisinin bulunduğunu anımsatan Palandöken, "Bu yetkiye istinaden borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süresi 1 ay uzatılmalı. Bu esnafımızın ve devletimizin menfaatine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlananların son kanunun sağladığı imkandan yararlanamadıklarını, bundan kaynaklanan mağduriyetin de giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Daha önce yapılandırmadan yararlananların da son düzenleme kapsamına girmesi için bir hak tanınması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: