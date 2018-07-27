FİNANS

TESK'ten borç yapılandırmasında ek süre talebi

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süreleri 1 ay uzatılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresinin 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme sürelerinin 1 ay uzatılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süresinin ay sonunda dolacağına dikkati çekti.

Kanunda 1 aya kadar süre uzatma yetkisinin bulunduğunu anımsatan Palandöken, "Bu yetkiye istinaden borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süresi 1 ay uzatılmalı. Bu esnafımızın ve devletimizin menfaatine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlananların son kanunun sağladığı imkandan yararlanamadıklarını, bundan kaynaklanan mağduriyetin de giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Daha önce yapılandırmadan yararlananların da son düzenleme kapsamına girmesi için bir hak tanınması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın bilgisizlikten kaynaklanan bu mağduriyeti önlenmeli. Yapılandırma başvurularının gerek seçim sürecine denk gelmesi gerekse yaz aylarından kaynaklanan durgunluk nedeniyle ilk taksit ödemelerinde aksamalar olabilecektir. Genellikle sürenin son günü yaşanan yoğunluktan dolayı bankaların ve vergi dairelerinin sistemlerinde kilitlenmeler yaşanabiliyor. Sürenin son günü meydana gelen bu tür aksamalar esnafın büyük bir imkandan yararlanmasını engelliyor. Bu tür sorunlara yer vermemek amacıyla yapılandırma başvuruları ve ilk taksit ödemeleri birer ay ertelenmeli."

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