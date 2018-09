Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkara daha önce sağlanan sıfır faizli "can suyu kredisi"nin yeniden verilmesini istediklerini belirterek, "Nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarımız için en az 100 bin lira limitli, sıfır faizli ve 3 yıl vadeli can suyu kredisi verilmeli. Kadın esnaf ve sanatkarımıza verilecek can suyu kredilerinin limiti ise 150 bin lira olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, nakit sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarların gelişen teknolojiye bağlı gelişmelere ayak uydurmakta zorlandığına dikkati çekti.

Dövizdeki gelişmeler, yüksek faiz ve ekonomik durgunlukla mücadele eden esnafın "can suyu kredisi"yle büyük ölçüde rahatlama sağlayacağını belirten Palandöken, sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkara daha önce sağlanan sıfır faizli can suyu kredisinin yeniden verilmesini istedi. Palandöken, şunları kaydetti:

"Sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarımız 10 yıl önce verilen sıfır faizli can suyu kredisinin yeniden verilmesini dört gözle bekliyor. Nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarımız için en az 100 bin lira limitli, sıfır faizli ve 3 yıl vadeli can suyu kredisi verilmeli. Kadın esnaf ve sanatkarımıza verilecek can suyu kredilerinin limiti ise 150 bin lira olmalı. Esnaf ve sanatkarın nefes alabilmesi için krediler 12 ay geri ödemesiz olmalı."

Palandöken, evlerde üretim yapan ve vergiden muaf olan esnafın da mikro kredilerle desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, küçük çapta başlayan girişimcilik faaliyetlerinin ekonomiye ve istihdama katkı sağladığını vurguladı.