TESK'ten ÇEBSİS uygulamasına destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) uygulamasının yürürlüğe girmesiyle piyasalara güven geleceğini ve adliyelerin iş yükünün azalacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ÇEBSİS uygulamasının 1 Ocak 2020'de yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Uygulamayla tıpkı internet bankacılığı gibi çek ve bonoların da internet üzerinden düzenlenmesi ve tahsil edilebilmesi için altyapı kurulacağını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu sistemin asıl amacı sahte çeklerin önüne geçmek. Çoğu zaman sahte çekler ancak bankaya tahsil etmek üzere ibraz edildiğinde bankalarca tespit edilebiliyor. Bu sahteciliği aşmak amacıyla internet üzerinden düzenlenecek elektronik çeklerde fiziki olarak bir çek olmayacak. İnternet ortamında çeki düzenleyenin ve kime verildiğinin bilgileri yüklenecek. Tıpkı fiziki olanlardaki gibi yine internet üzerinde çekler ciro edilebilecek. Çeki elinde bulunduranlar, tüm ciro işlemlerini internet ortamında görebilecek."