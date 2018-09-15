Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırakların staj gördükleri dönemin emekliliklerine sayılması gerektiğini belirterek, bu soruna çözüm getirilmesini istedi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, mesleki eğitimin çalışma döneminden bir farkı bulunmadığını, mesleki eğitimin hem ekonomi için hem esnaf için önemli olduğunu ifade etti.
Ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesi için çıraklık döneminin önemine işaret eden Palandöken, fakat meslek liselerinde staj yapılan ve iş öğrenilen çıraklık eğitim döneminin, emeklilikte sayılmaması nedeniyle binlerce kişinin mağdur olduğunu bildirdi.
Meclisin açılmasıyla staj mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini isteyen Palandöken, "Çünkü fiili çalışmaya dayalı bu dönemin emekliliğe sayılmaması adaletsizlik olur. SGK giriş tarihi staj başlama olarak kabul edildiğinde aradaki süre borçlanarak geri çekilmiş olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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