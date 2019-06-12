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TESK'ten "çocuk işçiliğiyle mücadele" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Çocuk işçiliği konusunda tüm halkımızı bu önemli insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, en önemlisi de bu konuda farkındalık yaratmaya ve gereken ciddi önlemleri almaya davet ediyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuk işçiliği konusunda gerek üyelerimizi gerek işçisi ve işvereniyle, kamu ve özel sektörüyle tüm halkımızı bu önemli insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, en önemlisi de bu konuda farkındalık yaratmaya ve gereken ciddi önlemleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çocuk işçiliğiyle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk işçiliğinin farkındalık yaratılması ve önlem alınması gereken bir konu olduğuna dikkati çeken Palandöken, TESK'in Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında yaptığı iş birliği çalışmalarının yeni dönemde de devam edeceğini bildirdi.

- Mesleki eğitim vurgusu

Palandöken, bu konuda yaptıkları çalışmaları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"10 ilimizde pek çok eğitimler, iş yeri ziyaretleri ve farkındalık artırma faaliyetleri yürüttük. TÜİK tarafından yayınlanan 'İstatistiklerle Çocuk 2018' çalışmasının sonuçları bize gösterdi ki bu çalışmalar henüz başlangıç ve yeterli değil. Ne yazık ki TÜİK verilerinden çocuk olarak tanımladığımız 15-17 yaş grubunda iş gücüne katılım oranı yüzde 20,3'ten yüzde 21,1'e çıkmış durumda. Oysa çocuklarımızın yeri okullardır."

Çocukların ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda kaldıklarına işaret eden Palandöken, bu noktada mesleki eğitimin öneminin daha da arttığını belirtti.

Palandöken, "Çocuk işçiliği konusunda gerek üyelerimizi gerek işçisi ve işvereniyle, kamu ve özel sektörüyle tüm halkımızı bu önemli insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, en önemlisi de bu konuda farkındalık yaratmaya ve gereken ciddi önlemleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)

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