TESK'ten çocuk işçiliğiyle mücadeleye destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğiyle mücadele için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile imzaladığımız mutabakatla 'Çocuk işçiliğiyle mücadelede biz de varız.' dedik. 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nı uygulamaya koyduk." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2018'in Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı olduğunu hatırlattı.

TESK ile UNICEF arasında imzalanan mutabakatla çocuk işçiliğiyle mücadelede esnaf ve sanatkarlar olarak adım attıklarını vurgulayan Palandöken, "Bu kapsamda 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nı uygulamaya koyduk ve Ankara, Adana, Malatya, Mersin, Manisa, Ordu, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Hatay olmak üzere 10 ilde başlattığımız eğitim seferberliğinde ilk dönemin sonuna geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ekonomik ve sosyal koşulların çocuk işçiliğinin temel nedeni olduğuna dikkati çekerek, bununla mücadelede esnafın, sanatkarların ve ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisinin kilit önem taşıdığını bildirdi.