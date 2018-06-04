FİNANS

TESK'ten çocuk işçiliğiyle mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 12:29 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "UNICEF ile imzaladığımız mutabakatla 'Çocuk işçiliğiyle mücadelede biz de varız.' dedik. 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nı uygulamaya koyduk"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğiyle mücadele için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile imzaladığımız mutabakatla 'Çocuk işçiliğiyle mücadelede biz de varız.' dedik. 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nı uygulamaya koyduk." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2018'in Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı olduğunu hatırlattı.

TESK ile UNICEF arasında imzalanan mutabakatla çocuk işçiliğiyle mücadelede esnaf ve sanatkarlar olarak adım attıklarını vurgulayan Palandöken, "Bu kapsamda 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nı uygulamaya koyduk ve Ankara, Adana, Malatya, Mersin, Manisa, Ordu, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Hatay olmak üzere 10 ilde başlattığımız eğitim seferberliğinde ilk dönemin sonuna geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ekonomik ve sosyal koşulların çocuk işçiliğinin temel nedeni olduğuna dikkati çekerek, bununla mücadelede esnafın, sanatkarların ve ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisinin kilit önem taşıdığını bildirdi.

Çocukların kayıt altına alınmadan, bir mesleği olmadan, okullarından uzak çalışmak durumunda kaldığını, bir neslin bu şekilde kaybolup gittiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Oysa çocuklarımız ustalarının yanında meslek öğrenerek, okul yaşamından da kopmadan ve her türlü devlet desteğinden yararlanarak, sosyal güvenlik çatısı altında yer alarak para kazanabilecek durumdalar. Biz çıraklarımızı evlatlarımız gibi görürüz. Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarlar olarak, ustanın baba yarısı olduğuna inanan bir teşkilatız. Onlara mesleğimizi her türlü inceliğiyle öğretmek ahilik kültürünün bir geleneğidir. Bu kadim kültürün mirasçıları olarak, çıraklarımızın mesleklerini en iyi şekilde öğrenmesini sağlamakla kendimizi görevli biliyoruz. Meslek kuruluşları arasında, kanunuyla mesleki eğitim konusunda yükümlülükler üstlenen tek kuruluş da TESK ve alt teşkilatıdır. İşte bu nedenle aileler evlatlarını usta öğreticilerimize emanet ederek onların geleceklerinde altın bilezikleri olan mesleklerini bileklerine takmalarını sağlayabilirler."

Palandöken, 10 ilde bin 500'ü aşkın çocuk işçiliğine yönelik eğitim verdiklerini aktararak, kamuoyunun bu konuya yönelik farkındalığını artırmaya çalıştıklarını ve söz konusu programın 31 Aralık'ta sona ermesinin planlandığını bildirdi.

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