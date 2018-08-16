Palandöken, kalabalık pazarlara giden dolandırıcıların sahte paralarla alışveriş yaparak piyasaya bu paraları sürdüğüne dikkati çekerek, "Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimleri sıkılaştırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda piyasaya 20 milyar liranın girmesinin beklendiğine işaret eden Palandöken, üreticilerin emeğinin boşa gitmemesi için pazar yerlerindeki denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurbanlık satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılık vakalarının yaşandığını belirterek, "Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı" ifadesini kullandı.

Emniyet güçlerinin de kurban satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, özellikle bayram arifesinde pazarların yoğunluğundan faydalanmak isteyen dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, hayvan pazarlarının yanı sıra gıda ve giyim pazarlarındaki esnafın da bayram yoğunluğunda sahte para ve altına karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram yoğunluğunun olduğu pazarlarda sahte para ve altınlar piyasaya çok çabuk yayılıyor. Pazarcıların kendi usulleriyle sahte para ve altın tespiti yapması tek başına yeterli değil. Pazar yerlerindeki zabıta ve güvenlik güçleri şüpheli hareketlerde bulunanları tespit ederek denetlemeli. Öte yandan sahte para ve altının nasıl anlaşılacağı yurt genelindeki pazarlarda uygulamalı olarak vatandaşlara anlatılmalı."

