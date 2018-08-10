TESK'ten dövizde spekülasyon uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artışın spekülatörlerden kaynaklandığını belirterek, "Dövizin ateşi düşecek, paniğe gerek yok." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasalarda spekülatif bir hareketlenme olduğunu belirten ve döviz kurlarının spekülatörler tarafından yükseltildiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek. Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Dövizin ateşi düşecek paniğe gerek yok. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları milletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu durumun boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı."

