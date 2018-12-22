TESK'ten elektronik ortamda alınan kapasite raporlarının onaylanması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan (TESK) elektronik ortamda alınan kapasite raporları yetkili personeller tarafından özel kullanıcı adı ve şifre ile onaylanacak.

TESK'in "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kapasite raporunun (iş yeri durum belgesi) elektronik ortamda onaylanması halinde, birlik başkanı ve genel sekreter veya kapasite raporlarını incelemek ve onaylamakla görevli ve yetkili kılınan birlik personeli tarafından raporlar kontrol edilerek Konfederasyon Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle onay işlemi gerçekleştirilecek.

Elektronik ortamda düzenlenen kapasite raporlarından iki nüsha çıktı alınarak oda mührü ile mühürlenecek ve oda yetkililerince ıslak imza ile imzalanacak. Raporun bir nüshası üyeye verilecek, bir nüshası da odada muhafaza edilecek.

