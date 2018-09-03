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TESK'ten enflasyon değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar enflasyonun artışına doğrudan etki ediyor, zamların geri alınması enflasyonu düşürür"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar enflasyonun artışına doğrudan etki ediyor, zamların geri alınması enflasyonu düşürür." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,30, yıllık bazda yüzde 17,90 artış kaydettiğini anımsatan Palandöken, "Enflasyondaki artış piyasa beklentisinin altında fakat ilerleyen aylarda bu rakamlar bir düşüş umudu taşımıyor. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi kalemlere yapılan zamlar enflasyonun artışına doğrudan etki ediyor. Zamların geri alınması enflasyonu düşürür." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda sektöründe paketli ürünlerin birçoğunda fiyatlar değişmemiş gibi gözükse de gramajın azaltıldığını savunan Palandöken, zamların gelecek ayki enflasyon rakamları için umut verici bir tablo çizmediğini iddia etti. Palandöken, "Bu zamların enflasyona etkisini azaltmak ve enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüş için zamların geri alınması lazım. Böyle bir gelişme aynı zamanda piyasaları da hareketlendirecektir.” ifadelerini kullandı.

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