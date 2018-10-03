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TESK'ten enflasyon değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz fiyat artışı yapan fırsatçılar ve stokçular TÜFE'nin artmasında önemli rol oynadı" - "Stokçulara ve fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılarak bu konuda duyarlılık artırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon verilerinin maliyet enflasyonunu yansıttığını belirterek, "Geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz fiyat artışı yapan fırsatçılar ve stokçular TÜFE'nin artmasında önemli rol oynadı. Stokçulara ve fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılarak bu konuda duyarlılık artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Son 3 ay içinde akaryakıt, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların enflasyonun yüksek çıkmasında büyük etkisi olduğuna işaret eden Palandöken, son yılların en yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıya kalındığına dikkati çekti.

Palandöken, zamları geri almadan, enflasyonda kısa zamanda ve kalıcı bir düşüş beklenmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Önümüzdeki aylar için kalıcı düşüş sağlamalıyız. Bu da zam yapmak yerine yapılan zamları geri çekerek gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Temel harcamalardaki zamların vatandaşın da esnafın da alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Palandöken, üretim maliyetlerinin artmasının enflasyonu etkileyen en önemli neden olduğunu bildirdi.

Palandöken, enflasyon verilerinin maliyet enflasyonunu yansıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticinin temel girdi fiyatlarındaki artış, üretim piyasasındaki dengesizlik maliyet enflasyonunun yaşanmasına neden oluyor. Buna suni zamların da etki ettiğini göz ardı edemeyiz. Geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz ya da normalin üzerinde fiyat artışı yapan fırsatçılar ile stokçular TÜFE'nin artmasında önemli rol oynadı. Stokçulara ve fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılarak bu konuda duyarlılık artırılmalı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, olağan dışı fiyat artışı görüldüğünde zabıta ekiplerine haber verilmeli. Enflasyon ve döviz kurlarının ateşinin düşürülmesi için topyekun mücadele vermeliyiz."

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